Selanik Film Festivali yarın başlıyor

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:47

Güncelleme: 01.11.2023 - 14:17

Festival süresince Selanik kentinin Olympion, Pavlos Zannas, limandaki Tonia Marketaki, Frida Liappa, John Cassavetes, Stavros Tornes,Makedonikon adlı sinema salonlarında 270 uzun ve kısa metraj izleyicinin beğenisine sunulacak. Monica Bellucci, Alexander Payne, Takis Kanellopoulos, Nikos Perakis’e Altın İskender ödülü verilecek.

MONICA BELLUCCI’YE ALTIN İSKENDER ÖDÜLÜ

Avrupa sinemasındaki ve Hollywood yapımlarıyla ünlenen İtalyan oyuncu Monica Bellucci festivalin onur konuğu olacak, Guiseppe Tornatore’nin yönettiği aktrisin baş rolde oynadığı Malena (2000) etkinlikte gösterilecek.

Sam Mendes, Emir Kusturica, Bertrand Blier, Mel Gibson, Alice Rohrwacher gibi ünlü yönetmenlerle çalışan Bellucci, The Apartment (1996) filmindeki performansıyla César Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü, Kaputt Mundi'deki (1998) yorumuyla İtalya’nın Altın Küre’sini aldı. TV filmleri Mozart in the Jungle, Call My Agent, David Lynch’in Twin Peaks: The Return dizisinde de oynadı.

Bellucci, 2019’da ünlü Yunan soprano Maria Callas’ı tiyatroda yorumladı, Maria Callas: Letters and Memoirs adlı tek kişilik oyunda sopranonun mektuplarını ve bitmemiş anılarından alıntılar okudu. Bu oyunun sahne arkasını, sinema-tiyatro-opera arasındaki yaratıcı buluşmayı anlatan, Tom Wolf ile Yannis Dimolitsas’ın yönettiği Maria Callas: Letters and Memoirs, 8 Kasım’da Olympion’da Monica Bellucci’nin katılımıyla ‘Maria Callas 100.Yaşında’ başlıklı özel gösterimde sunulacak.

TAKIS KANELLOPOULOS’A SAYGI BÖLÜMÜ

Etkinlik, yaşamda kalma mücadelesi veren, iç çatışmalarıyla, duyarlılığını yitirmiş bir dünyayla boğuşan , melankoli ve suçluluk duyan, yaşama şanslarını kaybetmiş anti kahramanların öykülerini benzersiz, şiirsel anlatımıyla betimleyen Takis Kanellopoulos’un toplu gösterimini gerçekleştiriyor.

Bu özel saygı bölümünde yönetmenin 9 filmi yer alıyor: Macedonian Wedding (1960), Thasos (1961), Glory Sky (1962), Excursion (1966), Interlude (1968), The Last Spring (1972), Memories of a Sunday (1975), Romantic Note (1978), Sonia (1980). Kanellopoulos’un filmlerinin müzikleri, besteleri , şarkıları Nikos Mamangkakis, Eleni Karaindrou, Giorgos Chatzinasios gibi ünlü isimler tarafından yapıldı.

MICHEL DIMOPOULOS’UN ANISINA

1991’den 2005 yılına dek Selanik Film Festivali’nin direktörlüğünü yapan, kuruma yepyeni bir boyut, soluk katarak etkinliğin ufuklarını genişleten Michel Dimopoulos’un anısına festival özel bir etkinlik düzenliyor. Meet the Neighbors’un (Komşularla Buluşma) Yarışma Bölümü’nde verilecek olan Altın İskender Ödülü (10 bin Euro) bu yıldan itibaren Michel Dimopoulos -Altın İskender Ödülü adıyla verilecek, tıpkı Uluslararası Yarışma Bölümü’nde verilen Theo Angelopoulos-Altın İskender Ödülü gibi.

Dimopoulos en çok beğendiği yönetmenlerden biri olan Victor Erice’nin The Spirit of the Beehive (Arı Kovanının Ruhu) filmi onun anısına ithafen gösterilecek. Gazeteciler Vena Georgakopoulou, Maria Katsounaki ve sinema eleştirmeni Christos Mitsis, Michel Dimopoulos’un Yunan sinemasına katkısını, bıraktığı mirası konuşacaklar. Festivalde çalıştığı süre boyunca Dimopoulos çok sayıdat toplu gösterim , saygı bölümleri düzenledi, Yunan ve uluslarararası sinemacılarla ilgili 30 adet kitap ve monografi hazırladı.

TÜRK SİNEMASI SELANİK’TE

Yeni Türk filmleri etkinliğin yan bölümlerinde gösterimdeler. Zeki Demirkubuz’un Türkiye-Bulgaristan ortak yapımı Hayat, Özel Gösterimler’de yer alıyor. Reha Erdem’in Neandria’sı Balkanlara Bakış’ın 36 ülkeye çıkartılarak genişletilmiş yeni bölümü Survey Expanded: Reflections of Topos’ta izleyiciyle buluşacak. Kerem Ayan’ın Oregon’u Open Horizons (Yeni Ufuklar) bölümünde gösterimde.

Survey Expanded adlı yeni bölümün bu yıl ki teması Reflections of Topos. Geniş bölgesel değişikliklerden ötürü insan coğrafyasının sürekli değişmesini irdeleyen bölümün danışmanları yönetmen-görsel sanatçı-oyuncu Köken Ergun ile yönetmen Neritan Zinxhiria. Bölümde Köken Ergun’un Ben Askerim, Bayrak, Kahramanlar filmleri yer alıyor.

AGORA’DA TÜRKİYE’DEN PROJE

Bu yıl ki Agora bölümünde yönetmenliğini Sunay Terzioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Ferit Karahan’ın yazdığı, yapımcılığını Timur Harzadın’ın üstlendiği Bağlar, Kökler, Tutkular adlı proje yer alıyor. Bu proje Hazel, Hamza ve Kaled adlı üç sığınmacının varolma çabalarını, aidiyet duygusunu anlatıyor.

Agora bölümünde yapılacak Filmler ve Dizi Filmler Arasındaki Anlatım Köprüsü adlı konferansa Türkiye’den yönetmen-senarist Berkun Oya, Yunanistan’dan yönetmen Lefteris Charitos, İran’dan yönetmen-senarist Nima Javidi katılıyor, moderatörlüğü Türkiye’den yapımcı Müge Özen üstleniyor.

YUNAN FİLMLERİNDEN SEÇKİ

Yunanistan’dan 35 uzun metraj, 22 kısa film izleyiciyle sunulacak. İlk ve ikinci filmlerin yarıştığı Uluslararası Yarışma’da Animal (Sofia Exarchou), Medium (Christina Ioakeimidi), The Last Taxi Driver (Stergios Paschos) var. Altın İskender Ödülü verilecek ünlü yönetmenler Takis Kanellopoulos’un Glory Sky, Nikos Perakis’in Living Dangerously filmleri programda.

Yarışmalı bölüm Meet the Neighbors’ta Vassilis Christofilakis’in Guest Star, Eva Nathena’nın Murderess’i gösteriliyor.

Yarışmalı bölüm Film Forward’da Kyros Papavassiliou’nun Embryo Larva Butterfly, Haris Vafeiadis’in Little Things That Went Wrong, Nikos Alevras’ın Alevrino-The Seed of Everything, Ioakim Mylonas’ın Detached House, Alexis Tsafas’ın Dolls of Dresden, Christos Siopahas’ın Five Shillings Naylon, Konstantinos Fragkoulis’in In a fishbowl, Lakis ve Aris Ionas’ın Mets, Konstantinos Koutsoliotas’ın Professional Sleepwalker, Dimitri Athanitis’in The Gaze Adventure, Perikles Choursoglou’nun The Promotion, Zacharias Mavroeidis’in The Summer with Carmen,Karolos Zonaras’ın Tranzit filmleri gösterilecek.

ÖZEL GÖSTERİM: MARY CHRONOPOULOU

Efsane Yunan yıldız Mary Chronopoulou’ya saygıda bulunmak için etkinlik oyuncunun Yannis Dalianidis’in yönettiği A Woman’s Past adlı filmini izleyiciye sunacak.

ETKİNLİĞİN ÖZEL BÖLÜMÜ: HAYALETLER

New York Film Festivali’nin sanatsal yönetmeni Dennis Lim tarafından hazırlanan ‘Hayaletler’ bölümünde bir çok özgün, ayrıksı yapım yer alıyor.

Vampyr (Carl Theodor Dreyer/1932), Ugetsu (Kenji Mizoguchi/1953), Duvidha (Mani Kaul/ 1973), The Hunters (Theo Angelopoulos/1977), D’est (Chantal Akerman/1993), O Fantasma (Joao Pedro Rodrigues/2000), Pulse (Kiyoshi Kurosawa/2001), Inland Empire (David Lynch/ 2006), Yella (Christian Petzold/2007) bu özel bölümde gösterilecek filmlerden bazıları.