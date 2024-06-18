Yayınlanma: 18.06.2024 - 12:05

Güncelleme: 18.06.2024 - 12:05

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? filminin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun? filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun? filminin oyuncuları kim?

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN? FİLMİNİN KONUSU NE?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor. Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor. Şengül Dans Okulu’nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN? FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya