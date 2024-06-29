SETKAV kuruldu

Yayınlanma: 29.06.2024 - 14:48

Güncelleme: 29.06.2024 - 14:48

Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu döneminde Tunceli’de bir ilk olarak SETKAV’ın Kurucu Başkanı, araştırmacı yazar Mesut Özcan’ın, 20 yıllık çalışmasının ürünü olan “Tunceli Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi” kuruldu. Kütüphanenin içerisinde ise 1700’lü yıllardan günümüze kadar gelen el yazmalarından yazarların, şairlerin, bilim, kültür ve siyaset insanlarının kitaplıkları, kullandıkları özel eşyalara varana kadar eşyalarıyla “hafıza merkezi” bulunuyor.

'YAPILAN ÇALIŞMALARI KÜLTÜREL FAYDAYA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Kütüphane başarısının ardından kuruluşuyla tüm Türkiye’ye yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlayan SETKAV’ın kurucusu Özcan, vakfın amaçları ve çalışma alanlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, kuruluşlarının yoğun ve yorucu bir çabanın ürünü olarak ortaya çıktığını söyledi. Çalışmanın Tunceli’de bir ilk olduğunu vurgulayan Özcan, vakfın amaçlarını şöyle sıraladı:

“Türkiye’de gerek yazılı, sözlü tarih, kültürel, sanatsal ve edebi alanlarda araştırmalar yapmak ve bunları toplumsal faydaya dönüştürmek, eğitim alanındaki çalışmaları desteklemek, inanç, ibadet yerlerinin araştırılması, korunması yönünde çalışmalar yapmak. Tarihsel, sanatsal, edebi ve kültürel mirasımıza ait her türden ve her dilden basılmış eser, sözlü ve yazılı görüntülü, sesli belge, bilgi, kitap, broşür, bildiri, afiş, kartpostal, fotoğraf, resim, ses kaydı ve anı (hatırat), el yazması (yazma eser), çeşitli inanç gruplarına ait belge ve levhaları gerek temin ederek ve gerekirse ödünç alarak araştırmacıların ve toplumun hizmetine sunmak.”