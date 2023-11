Sevda-Cenap And Vakfı Onur Ödülü Filiz Ali'nin

Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:44

Güncelleme: 29.11.2023 - 16:45

Sevda-Cenap And Vakfı kurucularından Cevza And Başman’ın anısına 1988 yılında oluşturulan ve her yıl ölüm yıl dönümü olan 6 Aralık'ta bir besteci, eğitimci, yorumcu, sanat destekçisi veya kuruma verilen Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nın 37'ncisi sahibini buluyor. Vakıf yönetim kurulunun oybirliğiyle eğitimci, piyanist ve müzikolog Filiz Ali; "Yazar, müzik eleştirmeni ve sanat yöneticiliği kimliklerinin yanı sıra, kuruluşuna ve yaşatılmasına öncülük ettiği Uluslararası Müzik Akademisi ve Müzik Festivali ile genç yeteneklerin gelişimlerine, ülkemizin tanınırlığına ve Türkiye'de klasik batı müziğinin yaygınlaşmasına katkıları göz önünde bulundurularak", 2023 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’na layık görüldü. Ali’nin madalyası, 6 Aralık'ta saat 20.00'de Ankara’nın müzikal yaşantısında önemli bir yere sahip vakıf kurucularının tarihi And Evi’nde gerçekleşecek törenle kendisine sunulacak.