Shinkai'nin yeni anime filmi 'Suzume'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:45

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 12:45

Uluslararası prömiyerini Berlin Film Festivali’nde gerçekleştiren ve yirmi yıl aradan sonra festivalin yarışma bölümüne katılan ilk Japon anime filmi olan Suzume, ülkemizde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Japonya’da gösterime girdiği Kasım 2022’den bu yana 10 milyondan fazla seyirciye ulaşan film, dünya çapında yaklaşık 103 milyon dolar hasılat elde etti.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Makoto Shinkai’nin yaptığı, Karakter Tasarımını Masayoshi Tanaka, Animasyon Yönetmenliğini Kenichi Tsuchiya, Sanat Direktörlüğünü Takumi Tanji’nin üstlendiği Suzume, 26 Mayıs’ta ülkemizde vizyonda olacak.

Suzume’nin konusu nedir?

Bir felaketin ardından ortaya çıkarak daha büyük yıkıma yol açan kapıları kapatmaya çalışan 17 yaşındaki Suzume’nin olgunlaşma hikâyesini konu alan filmde, gökyüzün kızıla döndüğü, yerin titremeye başladığı Japonya’da felaket kapıdadır. Ülkesini kurtarma misyonunu ise kararlı bir genç olan Suzume üstlenir. Bütün ülkeye kaos getiren gizemli kapıları kapatmak, başkalarının göremediği doğaüstü güçleri görebilen kahramanın görevidir. Suzume bunun için bütün ülkenin kaderinin bağlı olduğu tehlikeli bir yolculuğa çıkar.



