ShowZone 8 Nisan’da başlıyor
Seçici kurul, Hande Yener, Can Tohma, Nelson, Murad Küçük, Zeynep Soylu ve Stalamuerte’den oluşuyor...
Türkiye’nin en başarılı street dans gruplarının yarıştığı “ShowZone” etkinliği her sene oldugu gibi bir kez daha 8 NisanCumartesi 2023 günü Zorlu Psm Sky Lounge’da seyirciyle buluşuyor.
Genç koreograflara, profesyonel ve amatör dansçılara yeteneklerini sergileyecekleri, bilgilerini paylaşacakları, yarışacakları, öğretecekleri ve öğrenecekleri bir ortam yaratmayı hedefliyor.
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER
Hande Yener, Can Tohma, Nelson, Murad Küçük, Zeynep Soylu ve Stalamuerte gibi Türk ve yabancı sanatçılarından oluşan jüri, Türkiye’nin en iyi street dans grubunu seçmek için hazır.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen gruplar; Uprise, People, Moon Star, Them Vibes, Elements of Dance, Flow Youngz, X, Imperfectly Perfect, Groovy Souls, New Expression muhteşem şovlarıyla yarışacaklar.
Etkinliğin geliri depremzede çocukların eğitim fonlarına aktarılacak.
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