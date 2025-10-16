Sinemalarında bu hafta: Dövüş Efsanesi, Buz Devri 2, Senden Kalan ve fazlası...

Sinemalarda bu hafta vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Mevlana: Mest-i Aşk, Dövüş Efsanesi, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Senden Kalan, Ben İyi Biri Olmadan Önce, O da Bir Şey mi, Siyah Telefon 2 ve Kafirun filmleri vizyona girecek. İşte sinemalarda bu hafta...

O DA BİR ŞEY Mİ Pelin Esmer'in yönettiği yerli dram filmi "O da Bir Şey mi", Söke'de bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye ile İstanbul'dan gelen ünlü yönetmen Levent'in kesişen hayatlarını anlatıyor. Film, farklı dünyalardan gelen bu iki karakterin birbirlerinin hayatına nasıl dokunduğunu ve beklenmedik bir şekilde gelişen ilişkilerini konu alıyor.

DÖVÜŞ EFSANESİ Benny Safdie'nin yönettiği ve başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı "Dövüş Efsanesi", ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in hayatını anlatıyor. Film, Kerr'in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişini, bu süreçte yaşadığı kişisel ve profesyonel zorlukları ele alıyor.

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR Carlos Saldanha'nın yönettiği sevilen animasyon serisinin ikinci filmi "Buz Devri 2: Erime Başlıyor" yeniden vizyona giriyor. Film, eriyen buzulların neden olacağı sel felaketinden kaçmaya çalışan Manny, Sid ve Diego'nun maceralarını ve bu yolculuk sırasında Manny'nin kendi türünden biriyle karşılaşmasını konu alıyor.

BEN İYİ BİRİ OLMADAN ÖNCE Şerafettin Kaya'nın yönettiği "Ben İyi Biri Olmadan Önce", hayatta karşılaştığı zorluklara rağmen iyi bir insan olarak kalmaya çalışan bir adamın mücadelesini ele alıyor. Film, kahramanın her şeyini kaybettikten sonra iyilik kavramını sorgulamasını ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Filmde Şerafettin Kaya'nın yanı sıra Pelin Batu, Ayhan Taş, Nejat Yavaşoğulları ve Mehmet Çağçağ rol alıyor.

MEVLANA: MEST-İ AŞK Halit Ergenç, Hande Erçel, Boran Kuzum, Bensu Soral, Shahab Hosseini, İbrahim Çelikkol ve Parsa Pirouzfar'ın rol aldığı, Hassan Fathi'nin yönettiği "Mevlana: Mest-i Aşk", 13. yüzyılda yaşamış büyük alim ve şair Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems-i Tebrizi'nin dostluğunu ve bu dostluğun Mevlana'nın hayatı ve eserleri üzerindeki derin etkisini konu alıyor. Film, ikilinin ilahi aşk arayışını ve bu yolda yaşadıklarını gözler önüne seriyor.

SİYAH TELEFON 2 Scott Derrickson'ın yönettiği "Siyah Telefon 2", ilk filmde maskeli katil "The Grabber"ın elinden kurtulmayı başaran Fin'in hikayesine devam ediyor. Filmde Mason Thames, Ethan Hawke ve Madeleine McGraw rol alıyor.

SENDEN KALAN Ümit Gündoğdu'nun yönettiği "Senden Kalan" filminin oyuncu kadrosunda Cemal Hünal, İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Burak Sergen, Özgür Emre Yıldırım, Ege Aydan yer alıyor. Film, podyumların göz kamaştıran yıldızı Bahar'ın sahnede bayılmasının ardından hastaneye yatmasını ve bu süreçte tanıştığı Murat ile yaşadıklarını işliyor.