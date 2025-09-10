Singer’den 170. Yıl Sergisi: Sivas’ta Zaman Yolculuğu

Dikiş makinesinin mucidi Singer, kuruluşunun 170. yılında geçmişle bugünü buluşturan özel bir sergiyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. “Singer 170. Yıl Sergisi”, 3 Eylül – 18 Aralık tarihleri arasında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde görülebilecek.

Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’in katılımıyla açılan sergi, tarihsel hafızaya da yeni bir sayfa ekliyor.

Nostaljik ürünlerle geçmişten bugüne

“Singer 170. Yıl Sergisi”nde, 1800’lü yıllardan itibaren Singer’in farklı dönemlerine ait, hem işlevsel hem de kültürel değer taşıyan yaklaşık 70 nostaljik ürün sergileniyor. Ziyaretçiler yalnızca dikiş makineleriyle değil; Singer markalı cep saatleri, radyolar, vantilatörler ve günlük yaşamın farklı alanlarına dokunan eşyalarla da buluşuyor. Anadolu’nun dört bir yanından özenle toplanan parçalar, ziyaretçileri zamanda büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

“Toplumun hafızasındaki değerleri gün yüzüne çıkarıyoruz”

Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Singer olarak 170 yıllık köklü bir geçmişe sahibiz. Bu sergiyle sadece markamızın tarihini değil, aynı zamanda toplumun hafızasında yer etmiş değerleri de gün yüzüne çıkarıyoruz. Sergimizi, Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izlerini taşıyan bu anlamlı şehirde açmaktan büyük gurur duyuyoruz. Dikiş makinelerinden günlük yaşama dokunan farklı ürünlere kadar pek çok eşyayı ziyaretçilerimizle buluşturan sergimize herkesi davet ediyoruz.”

18 Aralık’a kadar açık

Yaklaşık üç buçuk ay boyunca ziyarete açık olacak sergi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’ta kaldığı günlere atıfta bulunarak 18 Aralık tarihine kadar sürecek. Nostaljiyi günümüze taşıyan ve duygulara dokunan seçki, tarih meraklılarını ve kültür-sanat tutkunlarını Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’ne davet ediyor.