Sokaklarından sanat fışkıran ilçe: Tepebaşı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Sempozyum, kentte bir birikim sağlamış. Her yıl ağustos ayında sempozyum yapılıyor. Kentin sanayicileri yıllardır sempozyuma destek veriyor. Kimi sanatçıların yapıtlarının hammaddesi olan çamur hamurunu tedarik ediyor, kimi yurtdışından ve kent dışından gelen sanatçılar ve onlara eşlik eden asistanların konaklamasını sağlıyor.

Eskişehir, Cumhuriyet tarihinin ilk kiremitçilerinin olduğu kent. Toprağının elverişli olması nedeniyle kentte bu sektör gelişmiş. Uzun yıllardır üretimini bu kentte yapan bazı firmalar halen faaliyetlerini sürdürüyor. Kimi Söğüt’e taşınmış seramik işine girmiş. Bölgeye özgü seramik ve kiremit pişirme işlemi daha sonra sanatla birleşmiş. Bir kentteki sanayicilerin böylesi bir sanat etkinliğine bu derece ilgili olmaları insanı şaşırtıyor. Ancak babalarından kalan geleneklerin sanat boyutuyla yaşamalarını yakından gözlemledik.

(Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç)



‘SAĞLIKÇILAR BACASI’

Sempozyum, salgın nedeniyle geçen yıl yapılamamış. Bu nedenle bu yıl güzel bir eser ortaya konulmuş ve “Sağlıkçılar Bacası” inşa edilmiş. Üzerinde çok güzel figürler var. Bir de salgınla mücadelede yaşamını yitirenlerin isimlerine Cemil Taşçıoğlu’dan başlayarak yer verilmiş. Bacanın tütmesi, Anadolu’da yaşamın sürdüğüne işaret ediyor. Anıtın baca şeklinde inşa edilmesi de salgına karşın yaşamın kesintisiz sürdüğünü ve zorlukların yenildiği düşüncesini sembolize ediyor.

Sempozyumun son gününde Prof. Dr. Bilgehan Uzuner, şimdiye kadar üretilen eserleri katılımcılara anlatıyor. Türkiye’nin birçok yerinden, İtalya’dan, Küba’dan, Kore’den sanatçılar var. Tepebaşı Belediyesi binasında bir galeride yer alabilecek kadar eser sergileniyor. Belediye meclisinde makamın üzerinde muhteşem bir Atatürk portresi seramik olarak üretilmiş ve duvara yerleştirilmiş. Uzuner’in eşliğinde Tepebaşı’nın caddelerini gezince açık hava müzesi niteliğini hissediyorsunuz. Her parkta, yol kenarında kaldırımda sayamadığımız kadar eser sergileniyor. Kentte yaşayanlar her an bir sanat eserinin yanından geçerek yaşıyor.

Belediye önderliğinde sektör, bilim ve sanat bir araya getiriliyor. Bu birlikteliğin önümüzdeki yıl hedefi konusunda fikir cimnastiği başlamış. Başkan Ahmet Ataç, “Cumhuriyet Bacası” inşa etmek istediklerini, önümüzdeki yıl sempozyuma katılacak tüm sanatçıların Türkiye Cumhuriyetin’in 100. yılı için tek bir eser üzerinde çalışabileceklerini aktarıyor. Atatürk’ün kurduğu “Türkiye Cumhuriyeti’nin bacası Tepebaşı’nda sonsuza dek tütecek”.