Son projeleri ile eleştirilere maruz kalmıştı: İşte Oscar'lı oyuncunun projeleri...

Oscar ödüllü yetenek, Hollywood'un parlak yıldızlarından Anne Hathaway, son projeleriyle eleştirilere maruz kalsa da sinema dünyasının öncü isimlerinden biri olarak yıllardır yer aldığı projelere damgasını vuruyordu. İşte Hathaway'in kariyerinin son durağı ve bu durağın ardındaki hikaye...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 18:06
Son projeleri ile eleştirilere maruz kalmıştı: İşte Oscar'lı oyuncunun projeleri...
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Son yıllarda, "The Witches" ve "The Last Thing He Wanted" gibi filmlerle eleştiriye maruz kalan Anne Hathaway, oyunculuk kariyerindeki çok yönlülüğü ve yetenekleriyle tanınan bir isim. Disney'in "The Princess Diaries" ile başladığı kariyerinde romantik komedilerle öne çıktı. Ancak genç çıkış yıldızlarının kariyerlerindeki zorluklarla başa çıkmak için dramatik rollerde de başarılı oldu. "Brokeback Mountain" gibi projelerle dramatik yeteneklerini sergiledi.

Hathaway, romantik komedilerdeki başarısına rağmen "The Devil Wears Prada" gibi projelerle endüstri profesyonelleriyle başa çıkabileceğini kanıtladı. "Rachel Getting Married" filmiyle Jonathan Demme'in yönetiminde çarpıcı bir performans sergiledi ve rehabilitasyondan çıkan bir kadının hikayesini anlatan bu filmdeki performansıyla övgü topladı.

2012'de Christopher Nolan'ın "The Dark Knight Rises" ve "Les Misérables" filmlerindeki rolleriyle çeşitli projelere imza attı. "Les Misérables"teki Fantine rolü, Hathaway'e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandırdı.


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