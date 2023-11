Squid Game: The Challenge setindeki tehlikelerden dolayı yapımcıya dava açılabilir

Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:58

Güncelleme: 24.11.2023 - 12:58

Netflix'in Squid Game: The Challenge reality şovunun katılımcıları, yaralanmalar nedeniyle şovun yapımcısı Studio Lambert'e karşı dava açmayı planlıyor. İngiliz kişisel yaralanma firması Express Solicitors, Squid Game'in çekimleri sırasında yaşandığı iddia edilen zor durumlar nedeniyle potansiyel bir tazminat davası açma konusunda Ocak 2023'te bilgi paylaştı.

Firma CEO'su Daniel Slade, "Bu şovda yaralanan katılımcılar adına talep mektupları gönderdik" dedi ve ekledi: "Eğlence adına güvenlik sınırlarını zorlamış gibi görünüyorlar. Yapım şirketleri, gösterilerinde sağlık ve güvenlik standartlarını gözeterek insanları zarar görmeme konusunda dikkatli olmalıdır."

Express Solicitors, katılımcıların "setteki düşük sağlık ve güvenlik standartları nedeniyle hipotermi ve sinir hasarı gibi yaralanmalara maruz kaldıklarını" belirtti. Programdaki bazı katılımcılar daha önce, "Kırmızı Işık, Yeşil Işık" oyununun dondurucu kış koşullarında saatlerce sürdüğünü ve sağlık görevlileri tarafından taşınmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

Henüz bir dava açılmamış olsa da, firma iki katılımcıyı temsil ediyor ve diğerleriyle iletişim halinde olduğunu belirtti.