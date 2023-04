Star Wars'tan üç yeni film!

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:06

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 15:06

Star Wars evreni son zamanlarda iyi bir başarı göstermiyor. Özellikle serinin son üç filmi hayranlar tarafından oldukça eleştirilmişti. Ancak Disney+ ile birlikte Dave Filoni'nin geri dönmesinin ardından yapılan The Mandalorian, Boba Fett dizileri oldukça çok beğenildi. Bu dizilerin yakaladığı başarının ardından Star Wars evreni tekrardan canlanıyor.

Her sene Lucasfilm tarafından düzenlenen Star Wars Celebration etkinliğinde yeni projeler hakkında duyurular yapıldı. Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy'nin yaptığı açıklamalara göre üç yeni Star Wars filmi geliyor. Gelecek olan bu üç film ile birlikte Star Wars evreninin hem geleceğe hem de uzak geçmişe genişleyeceği belirtildi. Filmlerin yönetmenliğini ise James Mangold, Dave Filoni ve Sharmeen Obaid-Chinoy üstlenecek.

Yönetmen Sharmeen Obaid-Chinoy ise Skywalker'ın Yükselişi'ndeki olaylardan 15 yıl sonrasını konu alacak film üzerinde çalışacak. Skywalker'ın Yükselişi filmini konu alan yapımda, Rey rolünü canlandıran Daisy Ridley'de yer alacak.

Dave Filoni ise Disney+'da yayınlanan The Book of Boba Fett, Ahsoka ve The Mandalorian hikayeleri ile bağlantılı, Yeni Cumhuriyet'i anlatan bir film üzerinde çalışacak.

Son olarak James Mangold ise orjinal film üçlemesindeki olaylardan 25 bin yıl önceki dönemi anlatacak. Bu filmde ilk Jedi'ların nasıl ortaya çıktığı aktarılacak.