Stephen King’den 'It: Welcome to Derry'ye büyük övgü: 'Korkunç… en iyi anlamıyla!'

Korku edebiyatının ustası Stephen King, kendi romanından uyarlanan It: Welcome to Derry dizisinin ilk bölümünü “korkunç” olarak niteledi ve bu ifadenin “en iyi anlamıyla” kullanıldığını vurguladı. Ünlü yazar, Threads üzerinden yaptığı kısa ama etkili yorumda diziyi “muazzam” olarak değerlendirdi ve yalnızca ilk bölümü değil, tüm sezonu beğendiğini ima etti.

PENNYWİSE’IN DOĞUŞUNA YOLCULUK

It: Welcome to Derry, Andy Muschietti’nin yönettiği O (It) ve O: Bölüm 2 (It: Chapter Two) filmlerinin öncesini anlatan bir dizi olarak tasarlandı. Yapım, Stephen King’in romanındaki “ara bölümlerden” esinleniyor. Bu bölümlerde Ezikler Kulübü’nden Mike Hanlon, Derry kasabasının karanlık geçmişini araştırırken 500 yıla yayılan gizemli ve kanlı olayları ortaya çıkarıyor. Tüm felaketlerin 27 yılda bir tekrar ettiği fark ediliyor.

DİZİNİN TEMASI: KORKU BİR SİLAH OLARAK

Yönetmen Andy Muschietti, dizide dostluk, kayıp ve inancın yanında özellikle “korkunun bir silah olarak kullanılması” temasına odaklandıklarını belirtiyor. Bu bakış açısının günümüzle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ediyor.

3 SEZONLUK BÜYÜK PLAN

Muschietti, yapımın sadece bir sezondan ibaret olmayabileceğini de açıkladı. Yönetmenin planına göre:

1. sezon: 1962

2. sezon: 1935

3. sezon: 1908

Her sezon, Pennywise’ın her uyanışında yaşanan büyük felaketler etrafında şekillenecek.

İlk sezon, Mike Hanlon’ın büyükbabası Leroy ve büyükannesi Charlotte’ın Derry’ye taşınmasıyla başlıyor. Oğulları Will ve diğer çocuklar, Bill Skarsgård’ın canlandırdığı dehşet verici palyaço Pennywise ile yüzleşmek zorunda kalıyor.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

ABD prömiyeri: 26 Ekim

Türkiye yayını: 27 Ekim’den itibaren HBO Max

Stephen King’in bile “çok beğendim” dediği bir It yapımı, hayranlar arasında beklentiyi zirveye çıkardı.