Stephen King'in efsanevi romanı Açlık Oyunları yönetmeni tarafından beyazperdeye uyarlanıyor...

Yayınlanma: 30.11.2023 - 17:00

Güncelleme: 30.11.2023 - 17:00

Lionsgate, Stephen King'in "The Long Walk" adlı romanının beyazperde uyarlamasını yapma kararı aldı. 1979 tarihli distopik romanın haklarını alan şirket, Francis Lawrence'ın yönetmenlik yapacağını ve senaryonun JT Mollner tarafından kaleme alınacağını duyurdu. "The Long Walk", her yıl düzenlenen bir yarışmada 100 gencin katı şartlar altında (saatte en az dört mil yürümeleri gereken) cezalandırıcı bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor. Filmin yapımcılığını Francis Lawrence ve Roy Lee üstleniyor.

Daha önce projeyi yöneten André Øvredal ve James Vanderbilt'in senaryosuyla geliştiren New Line'ın projeden ayrılmasının ardından Lionsgate, kendi yorumuyla projeyi yeniden başlatmaya karar verdi. Lionsgate Sinema Grubu Başkanı Joe Drake, Francis Lawrence ile olan güçlü yaratıcı işbirliğinden dolayı heyecan duyduklarını ifade etti. "The Long Walk" romanı, yıllar içinde birçok film yapımcısının dikkatini çekmiş, ancak projenin hayata geçirilememişti. Bu uyarlamayla birlikte, Stephen King'in eserleri arasında bir diğer sinema ve dizi uyarlaması da izleyicilerle buluşacak.