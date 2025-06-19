Steve Buscemi Wednesday dizisinin 2. sezonunda: Yeni tarzıyla tanınmaz hale geldi!

Son dönemin en popüler yapımlarından biri olan Wednesday dizisinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor. Merakla beklenen yeni sezonda usta oyuncu Steve Buscemi de kadroya dahil oldu. 67 yaşındaki oyuncunun dizideki ilk görüntüsü ise hayranlarıyla paylaşıldı.

YENİ MÜDÜR, YENİ TARZ

Steve Buscemi, dizide Nevermore Akademisi’nin yeni müdürünü canlandıracak. Rolü için tarz değiştiren Buscemi, adeta bambaşka birine dönüştü. Paylaşılan ilk karelerde, deneyimli oyuncunun yeni görünümü büyük ilgi gördü.





WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

1938'de The New Yorker’da karikatür olarak doğan, 1960’larda televizyon dizisi, 1990’larda ise sinema filmi olarak karşımıza çıkan Addams Ailesi’nin modern uyarlaması Wednesday, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon iki parça hâlinde yayınlanacak. İlk bölüm 6 Ağustos’ta, ikinci bölüm ise 3 Eylül’de seyirciyle buluşacak.

JENNA ORTEGA’NIN WEDNESDAY’İNE YENİ İSİMLER EŞLİK EDİYOR

Jenna Ortega'nın başrolde yer aldığı dizide Emma Myers, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman gibi isimler önceki sezondan tanıdık yüzler olarak karşımıza çıkacak. İkinci sezonda kadroya Steve Buscemi'nin yanı sıra Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga gibi yıldız isimler de katıldı.

STEVE BUSCEMI KİMDİR?

Steve Buscemi, Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs), Fargo ve Stalin'in Ölümü (The Death of Stalin) gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınıyor. Televizyon dünyasında ise Boardwalk Empire ve The Sopranos dizileriyle büyük beğeni topladı.

2011 yılında Boardwalk Empire’daki rolüyle Altın Küre’de “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanan Buscemi, bugüne dek sekiz kez Emmy’ye aday gösterildi. 2016 yılında Park Bench with Steve Buscemi programıyla bu prestijli ödülün sahibi oldu.