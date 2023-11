Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:03

Güncelleme: 28.11.2023 - 15:03

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum Belediyesi iş birliğinde Stratonikeia Görsel Sanatlar ve Şiir Sergisi açıldı. 27 Kasım Pazartesi günü saat 17.00’de açılışı yapılan Stratonikeia Görsel Sanatlar ve Şiir Sergisi Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ile Muğla Sanatseverler Derneği Başkanı Sadettin Özbek katıldı. 3 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek olan sergi, Stratonikeia Görsel Sanatlar ve Şiir Sergisi Semra Gönül’ün küratörlüğünde Sadettin Özbek ve Nail Ongun’un sunumuyla sanatseverlerle buluştu. Sergide 80 farklı sanatçının Stratonikeia temalı eserleri ile Şair- Yazar Hamdi Topçuoğlu’nun şiirleri yer alıyor.

“MEDENİYETLERİ ANLATMAK ZORUNDAYIZ”

Binlerce yılda çok önemli medeniyetlerin bu topraklara çok büyük izler bıraktığını söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Ahmet Aras, “Biz bu medeniyetleri gelecek nesillere hatta şu anda Bodrum’da ve Muğla bölgesinde yaşayan bütün sakinlere anlatmak zorundayız. Bu dağlarda gezen insanların bastığı her yerde bir iz vardır ve her kazmayı vurduğunuzda, her kepçeyi çalıştırdığınızda bilin ki bunlardan bazılarını tahrip ediyorsunuzdur” dedi.

Başkan Aras, “Sanat öyle bir şey ki insan ruhunu inceltir sanat insana farklı bir bakış açısı, bir pencere katar. Sanatla yoğrulan nesiller kadına şiddete kesinlikle meyletmez. Çocuk istismarına meyletmez, doğayı tahrip etmez” diyerek sanatın öneminde değinirken sanata katkı koyan herkese teşekkür etti