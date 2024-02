Tarantino'dan emeklilik öncesi son film: Brad Pitt ve Quentin Tarantino yeniden buluşuyor

Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:04

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:04

Ünlü oyuncu Brad Pitt, Quentin Tarantino'nun yöneteceği "The Movie Critic" için görüşmelerde bulunuyor. Tarantino'nun bu filmiyle birlikte yönetmenlik kariyerine nokta koymayı planladığı biliniyor. Anlaşmanın ne aşamada olduğu henüz net değil, ancak hayranlar ikilinin daha önce bir araya geldiği filmlerdeki başarının ardından bu birlikteliği heyacnla bekliyor.

Cannes Film Festivali'nde yapılan bir söyleşide, "The Movie Critic" hakkında fazla bilgi vermek istemeyen yönetmen, izleyicilere sadece filmi görmelerini ve beklemedikleri sürprizlere hazırlıklı olmalarını önerdi. Filmin 1970'lerde Güney Kaliforniya'da geçeceği ve alaycı bir film eleştirmenini merkeze alacağı belirtiliyor. Filmin, ünlü New Yorker yazarı Pauline Kael'in hayatından esinlenmiş olabileceği konuşuluyor.

Brad Pitt'in 2024'ün bir bölümünü Joseph Kosinski'nin yöneteceği "Top Gun: Maverick" adlı Formula 1 yarış filmi için ayırması bekleniyor. Bu nedenle, "The Movie Critic" için görüşmeler başarıyla sonuçlanırsa, filmin prodüksiyonuna başlaması muhtemelen yılın ortalarını bulacaktır.

TARANTINO VE PITT İKİLİSİ

Brad Pitt ve Quentin Tarantino, daha önce "Inglourious Basterds" ve "Once Upon a Time... in Hollywood" gibi başarılı projelerde bir araya gelmişlerdi. Bu ikili, sinema dünyasında unutulmaz işlere imza atarak büyük beğeni toplamıştı. "Bir Zamanlar... Hollywood'da" filmi dünya çapında büyük gişe başarısı elde etmişti.

TARANTINO'DAN VEDA...

Quentin Tarantino, 10. filminden sonra yönetmenlik kariyerine son verme niyetini daha önce paylaşmıştı. 1992'de "Rezervuar Köpekleri" ile başlayan uzun ve başarılı bir yönetmenlik kariyerine sahip olan Tarantino, sinemaseverlere veda etmeye hazırlanıyor.