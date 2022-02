Tarkan’ın şarkısını kimi pandemiye, kimi de AKP'ye yordu

19 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Türk pop müziğinin en büyük yıldızı Tarkan, merakla beklenen “Geççek” isimli şarkısını haber verdiği gibi önceki gün 21.00’de yayımladı. Ve bir anda kıyamet koptu! En son “10” isimli albümünü 2017 yılında çıkaran sanatçının hayranları uzun yıllardır 90’lar ve 2000’lerin başındaki Tarkan’ın özlemini duyuyorlardı. Hatta “Geççek” şarkısının da yine o yılların düzeyini yakalamayacağından korkuyorlardı. Ancak Tarkan bu kez ters köşe yaptı, müziğiyle değil, şarkının içeriğiyle, sözleriyle olay yarattı. Üstelik müzik kariyerinde hiç yapmadığı bir şey, neredeyse miting meydanlarında kullanılabilecek, “marş” olabilecek türden bir şarkı yayımladı.

Elbette şarkısının politik olarak suçlanabileceğini de öngörmüştü ki, şarkı yayımlanmadan önce, sözlerinin “bir türlü bitmeyen pandemiye” yönelik yazıldığı açıklamasını yaptı. Üç gün süren çekimlerle gerçekleştirilen, büyük kadrolu klipte ise daha çok salgın önlemleri, trafik, evlere kapanılan karantina dönemlerini yansıtan görüntüler var. Ancak “...Gidecek gidecek geldiği gibi gidecek / Her şeyin sonu var bu çile de bitecek / Oh oh zilleri takıp oynayacağız o zaman / O çiçekten günler çok yakın inan / Çok uzattın vallahi bıktık / Bir durmadın vermedin ki aman / Hadi yeter artık fena bunaldık / Düş babam artık düş yakamızdan...” sözlerini duyar duymaz toplumsal muhalefetin bu sözleri AKP iktidarına yöneltmesi kaçınılmazdı. Öyle de oldu.

SOSYAL MEDYADA PATLADI

Şarkının duygularına tercüman olduğunu söyleyen sadece halk değildi. Birçok muhalif siyasetçi şarkıyı çıkar çıkmaz sosyal medya hesaplarından paylaştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şarkıya ilişkin “Tarkan dünyanın, memleketinin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatan çok güzel bir şarkı yapmış. Kimse öküzün altında buzağı aramasın. Öküzün altında buzağı arayanlar ‘Eski Dostlar’ şarkısını dinleyip yollarına gül döktüklerini, ‘yağan yağmurda beraber ıslandıklarını’ yâd etmeye devam etsin” değerlendirmesini yaptı. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, “Tam da Tarkan’ın söylediği gibi olacak” dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Sevgili @tarkan #Geççek parçan sadece müzikalite ve görsellik açısından değil, günümüzde sanatçının toplumsal sorumluluğunu vurgulaması bağlamında da milyonlara nefes veren enfes bir çalışma olmuş” diye tweet attı. HDP milletvekili Hüda Kaya, “Umudunu kaybedenlere, özellikle gençliğe çok hoş mesajlar var. Yüreğine sağlık @tarkan. İnanıyoruz elbet bugünler #geccek” diye Twitter hesabında paylaştı.

Aytun Çıray, şarkıya politik olarak tepki verenlerin zihinsel kapasitelerinin Taliban kadar olduğu suçlamasını getirirken, herkesin ortak kanısı müzik bir yana, çoğunluğun baskıdan sustuğu bir dönemde Tarkan’ın çıkışının çok cesur olduğuydu.

SANATÇILAR DA KONUŞTU

Sanatçılar arasında da şarkı çok konuşuldu. Şahan Gökbakar, “Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle bir şey” tweet’iyle şarkıyı yorumladı. Oyuncu Bülent Emrah Parlak, “Tarkan da bilirdi el etek öpmesini. Tarkan da bilirdi ‘kişi değil kurum çağırdı’ demesini. Tarkan da bilirdi ‘beni herkes seviyor (eyyam) -yani- (parama bakıyorum)’ demesini. Tarkan da bilirdi rakı sofrası muhalifliğini. Sanatçı olduğu için demedi” tweet’ini paylaştı. Demet Akalın ise şarkıyı beğenmediğini ima etti, “Salak değiliz, anladım ama ikinciye dinler miyim, asla” diyerek tepkisini belli etti. Selda Bağcan ise “Helalsin Tarkan. Nihayet kükredin” derken bu şarkının da yeni bir bölünme gerekçesi olacağı ortaya çıktı!

Fazıl Say da Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum. Bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek. Pop müziğin Megastarı, ülkesine, halkına sahip çıkan sözleri sağ olsun içinden geldiğince dökmüş. Milyonlarca genç insanımıza bu ülkede güzel ve umut dolu bir gelecek hazırlamalıyız. Devam.”

MİLYONLAR DİNLEDİ

Özetle, Tarkan’ın son parçası “Geççek”in müzikal değerlendirmesi ikinci planda kaldı. İlk yayımlandığı andan itibaren “Tarkan” ve “Geççek” kelimeleri bir tür politik mesaj olarak benimsenip “viral” oldu. Şarkı yayımlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden YouTube’da 3.5 milyondan fazla dinlendi. Tarkan sadece Türkiye’nin değil, ilk çıktığı zamanlardan bu yana dünyanın tanıdığı, severek dinlediği bir isim. Uzun yıllardır özellikle çevre, hayvanlar ve benzeri konularda “muhalif” düşüncelerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Büyük kitleleri etkileyebilecek bir isim olması açısından muhalefet için adeta bulunmaz bir nimet. Bu noktada gözler iktidarın tepkisine çevrildi. Bu yazının yazıldığı saatlere kadar öncelikle ateşli bir Tarkan karşıtı olan ne Devlet Bahçeli’den ne de Cumhur İttifakı siyasilerinden ses çıkmadı. İktidar yanlısı gazeteciler politik linç ateşinin kıvılcımlarını yakma çabasına girişti. Ancak şarkının “salgına yönelik” olduğu açıklaması önlerini kesmiş olmalı ki sessizlik sürüyor. Tabii ki troller harekete geçti ama resmi açıklama için propaganda uzmanlarının büyük kitleleri karşılarına almadan yapacakları açıklamalar için harıl harıl çalıştıklarını hayal etmek zor değil.

TAŞCI: RTÜK TALİMAT BEKLİYOR

“Geççek” birçok kişi tarafından paylaşılırken sözleri nedeniyle hedef de alındı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, RTÜK’ün Sezen Aksu tartışmaları sonrası sanatçının şarkılarının yayımlanmaması talimatını verdiğini hatırlatarak aynı sınırlamanın Tarkan için de yapılabileceğini söyledi. Taşcı paylaşımında, “RTÜK, sevgili Tarkan’ın müthiş şarkısını sessizce, Saray’ı pür dikkat dinliyor, televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu’yu yayımlamayın talimatı vermiş, Erdoğan ‘Muhatabım Sezen Aksu değildir’ deyince de açığa düşmüştü” ifadelerine yer verdi.

Açıklamaya sosyal medya hesabından yanıt veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise iddianın gerçek olmadığını söyleyerek “Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır” dedi.