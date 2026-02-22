Tatarlı Höyük’e ‘Model Proje Statüsü’

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Tatarlı Höyük kazısı, 2025 yılında Geleceğe Miras Projesi (GMP) kapsamında yapılan 251 kazı arasından en yüksek puanı alan 33 kazıdan biri olarak “model proje” statüsünde kabul edildi.

2025 yılı kazı sezonunda arazi, depo ve yayın çalışmaları birlikte yürütüldü. Çalışmalarda arazi, depo ve yayın koordinatörü ve kazı başkan vekili Dr. Öğr. Üyesi Özlem Oyman Girginer görev aldı. Kazı başkan yardımcıları Arkeolog M. Furkan Tufan, Arş. Gör. Mehmet Cevher ve Arş. Gör. Muaz Koçak ile birlikte konu ve dönem koordinatörleri, akademisyenler ve öğrenciler çalışmalara katkı sundu.

Projeye ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi, TC Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adana Müze Müdürlüğü de destek veriyor.

Çukurova Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Türkiye’nin kültürel mirasının korunması, bilimsel yöntemlerle araştırılması ve ulusal ile uluslararası bilim dünyasına kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların bundan böyle de aralıksız sürdürüleceği bildirildi.