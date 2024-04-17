The Beatles'ın 50 yıldır gizlenen belgeseli yayımlanacak

Rock müzik tarihinin efsanevi gruplarından Beatles'la ilgili 50 yılı aşkın süredir gizli kalmış belgesel, önümüzdeki ay yayımlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:48
The Beatles'ın 50 yıldır gizlenen belgeseli yayımlanacak
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Şarkıları bütün dünyada dinlenen efsane rock grubu The Beatles'ın 50 yıllık süre zarfında yayımlanmayarak gizli tutulan belgeseli Let İt Be ilk kez 8 Mayıs'ta Disney+'ta gösterime girecek.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre belgesel, rekorlar kıran grubun Grammy ödüllü albümleri Let It Be'yi ve aynı adı taşıyan Oscar ödüllü şarkısının kayıt süreciyle birlikte grubun son performansını takip ediyor.

LENNON, HARRİSON, STARR VE MCARTYNEY'İN SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ

Filmde, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr ve Paul McCartney'nin samimi görüntülerinin paylaşımları yapılıyor ve izleyiciye Ocak 1969'daki stüdyoya ve Londra'daki Apple Corps [grubun ticari girişimi] binasının çatısına yakından görmeyi vaat ediyor.

 


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