The Boy and the Heron: Uzun bekleyişin ardından Miyazaki'den yeni bir başyapıt

Yayınlanma: 29.10.2023 - 21:31

Güncelleme: 29.10.2023 - 21:34

Hayao Miyazaki hayranları, ünlü yönetmenin 10 yıl aradan sonra gelen yeni filmi "The Boy and the Heron" ile büyük bir heyecan içinde. Bu sonbaharda vizyona girecek olan film, TIFF 2023 ve New York Film Festivali 2023 gibi uluslararası festivallerde büyük ilgi gördü. "The Boy and the Heron" (önceki adı "How Do You Live?") uzun bir geliştirme aşamasının ardından sonunda gerçeğe dönüşüyor.

Film, 1937 tarihli Genzaburo Yoshino romanı "Kimitachi wa Do Ikiru ka"dan ilham alsa da, tam anlamıyla bir uyarlama değil. Miyazaki, kendi deneyimlerini kullanarak hikaye ve karakterleri özgün bir şekilde şekillendiriyor ve bu filmi yarı otobiyografik bir yapıt haline getiriyor. Büyülü bir dünyada geçen film, 12 yaşındaki Mahito'nun içten ve büyülü bir büyüme hikayesini anlatıyor. Annesinin ani ölümü üzerine yeni bir kasabaya taşınan Mahito, bu değişiklikle başa çıkmakta zorlanır. Ancak, bir konuşan balıkçıl kuşu ile tanışması, onu yaşamın sırlarını ve ölümün sona erdiği yeni bir dünyayı keşfetmeye götürecek büyülü bir yolculuğa çıkarır.

Film, Temmuz 2023'te Japonya'da gösterime girdiğinde eleştirmenlerden büyük övgü aldı ve gösterimde büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, elle çizilmiş animasyonun kullanıldığı "The Boy and the Heron" Japonya'da yapılmış en pahalı film olarak tarihe geçti.

GKIDS, filmi Kuzey Amerika'da dağıtan şirket olarak, İngilizce seslendirme kadrosunu duyurdu. Bu kadro, önceki Studio Ghibli projelerinde tanıdık yüzlerden oluşuyor. İşte bu büyülü dünyanın seslendirme kadrosu:

Luca Padovan: Mahito Maki rolünde. Luca Padovan, çocuk oyuncu olarak başladı ve "Karanlıktan Korkuyor musun?" gibi yapımlarda yer aldı.

Robert Pattinson: Gri Balıkçıl'ı seslendiriyor. Ünlü aktör, "Tenet" ve "Batman" gibi filmlerde başarıyla yer aldı.

Gemma Chan: Natsuko karakterini seslendiriyor. Chan, "Crazy Rich Asians" ve "Eternals" gibi yapımlarda rol aldı.

Christian Bale: Shoichi Maki rolünde. Christian Bale, "The Dark Knight" üçlemesi ve "The Fighter" gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınır.

Karen Fukuhara: Leydi Himi karakterini seslendiriyor. Fukuhara, "Suicide Squad" ve "The Boys" gibi yapımlarda izleyicilerle buluştu.

Florence Pugh: Kiriko karakterini seslendiriyor. Pugh, "Little Women" ve "Black Widow" gibi filmlerde büyük beğeni kazandı.

Mark Hamill: Büyük Amca karakterine ses veriyor. Mark Hamill, "Star Wars" ve "The Flash" gibi projelerde ün kazandı.

Willem Dafoe: Noble Pelican rolünde. Willem Dafoe, "Spider-Man" ve "The Lighthouse" gibi yapımlarda göz doldurdu.

Dave Bautista: Muhabbet Kuşu Kralı'nı seslendiriyor. Bautista, "Guardians of the Galaxy" ve "Dune" gibi filmlerde rol aldı.

Diğer yardımcı karakterleri seslendiren oyuncular arasında Tony Revolori, Mamoudou Athie ve Dan Stevens gibi yetenekli isimler bulunuyor.

Hayao Miyazaki'nin büyülü dünyası, bu yeni filmle bir kez daha izleyicilere büyüleyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. "The Boy and the Heron" sinema severlerin uzun süredir beklediği bir yapım olarak dikkat çekiyor.