The Out-Laws Netflix'te!
Vampir Günlükleri dizisi ile tanınan Nina Dobrev'in başrolünde yer aldığı The Out-Laws filmi Netflix kütüphanesine eklenmesiyle The Out-Laws filminin konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar hız kazandı. Yurttaşlar The Out-Laws filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, The Out-Laws filminin konusu ne, oyuncuları kimler? The Out-Laws filmi nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
The Out-Laws, geçtiğimiz günlerde Netflix kütüphanesine eklendi. Yönetmen koltuğunda Tyler Spindel oturuyor. Senaristliğini Evan Turner ve Ben Zazove üstleniyor. Peki, The Out-Laws filminin konusu ne, oyuncuları kimler? The Out-Laws filmi nerede yayımlanacak?
THE OUT- LAWS FİLMİNİN KONUSU
Owen Browning, hayatının aşkı Parker ile evlenmek üzere olan dürüst bir banka müdürüdür. Düğün haftasında bankası kötü şöhretli Hayalet Haydutlar tarafından gasp edilir. Owen, müstakbel kayınpederininkasabaya yeni gelmiş olan kötü şöhretli Haydutlar olduğuna inanır.
THE OUT- LAWS FİLMİNİN OYUNCULARI
Nina Dobrev - Parker McDermott
Ellen Barkin - Lilly McDermott
Adam DeVine - Owen Browning
Pierce Brosnan - Billy McDermott
Lauren Lapkus - Phoebe King
Poorna Jagannathan - Rehan
Richard Kind - Neil Browning
Michael Rooker - Agent Oldham
Julie Hagerty - Margie Browning
Blake Anderson - Cousin RJ
Lil Rel Howery - Tyree
Laci Mosley - Marisol
Derek Russo - Sven
Mo Gallini - Boris
Gigi Bermingham - Sheryl
Cale Schultz - Armored Car Driver
Montrel Miller - Mailman Danny
Dan Jablons - Gary
Anthony Belevtsov - The Henchman
Tywayne Wheatt - Müşteri
THE OUT- LAWS FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
The Out-Laws filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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