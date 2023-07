The Out-Laws Netflix'te!

Yayınlanma: 09.07.2023 - 17:49

Güncelleme: 09.07.2023 - 17:49

The Out-Laws, geçtiğimiz günlerde Netflix kütüphanesine eklendi. Yönetmen koltuğunda Tyler Spindel oturuyor. Senaristliğini Evan Turner ve Ben Zazove üstleniyor. Peki, The Out-Laws filminin konusu ne, oyuncuları kimler? The Out-Laws filmi nerede yayımlanacak?

THE OUT- LAWS FİLMİNİN KONUSU

Owen Browning, hayatının aşkı Parker ile evlenmek üzere olan dürüst bir banka müdürüdür. Düğün haftasında bankası kötü şöhretli Hayalet Haydutlar tarafından gasp edilir. Owen, müstakbel kayınpederininkasabaya yeni gelmiş olan kötü şöhretli Haydutlar olduğuna inanır.

THE OUT- LAWS FİLMİNİN OYUNCULARI

Nina Dobrev - Parker McDermott

Ellen Barkin - Lilly McDermott

Adam DeVine - Owen Browning

Pierce Brosnan - Billy McDermott

Lauren Lapkus - Phoebe King

Poorna Jagannathan - Rehan

Richard Kind - Neil Browning

Michael Rooker - Agent Oldham

Julie Hagerty - Margie Browning

Blake Anderson - Cousin RJ

Lil Rel Howery - Tyree

Laci Mosley - Marisol

Derek Russo - Sven

Mo Gallini - Boris

Gigi Bermingham - Sheryl

Cale Schultz - Armored Car Driver

Montrel Miller - Mailman Danny

Dan Jablons - Gary

Anthony Belevtsov - The Henchman

Tywayne Wheatt - Müşteri

THE OUT- LAWS FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

The Out-Laws filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.