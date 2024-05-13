Tom Hardy'nin yeni filmi belli oldu! Mahershala Ali ve Tom Hardy başrolde...

"Inception", "The Revenant" ve "Mad Max: Fury Road" filmlerinin yıldız ismi Tom Hardy'nin yer alacağı yeni film belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 23:34
Tom Hardy'nin yeni filmi belli oldu! Mahershala Ali ve Tom Hardy başrolde...
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Hollywood'un iki büyük ismi Mahershala Ali ve Tom Hardy, suç gerilim filmi olan "77 Blackout"ta bir araya geliyor. Bu filmde, hiç uyumayan bir şehirde elektriğin kesilmesiyle kaos ve kanunsuzluğun hüküm sürdüğü bir gece ele alınacak. Yönetmen koltuğunda ise "No Time to Die" ve "True Detective" gibi filmlere imza atan Cary Joji Fukunaga var.

Senaryo, Frank John Hughes tarafından kaleme alındı ve Fukunaga tarafından gözden geçirildi. Hikaye, 1977'de beş cesur polis memurunun, üç büyük suç çetesini - Hong Kong Triadları, İtalyan Mafyası ve Harlem Çetesi'ni - bir gece içinde soymak için hazırladıkları planı konu alıyor. Ancak, soygun gecesi şehir karanlığa gömülürken, ekip beklenmedik zorluklarla karşılaşacak ve her biri kendi ahlaki sınırlarını sorgulamak zorunda kalacak.

Mahershala Ali, "Moonlight" ve "Green Book" gibi Oscar ödüllü filmlerle tanınan bir isim ve son olarak "Leave the World Behind" filminde rol aldı. Bu kez, Ali, Ray Butler karakterine hayat verecek. Diğer yandan, "Inception", "The Revenant" ve "Mad Max: Fury Road" gibi filmlerde unutulmaz performanslar sergileyen Tom Hardy, Eddie Boyle rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Filmin yapımcılığını ise Charles Roven üstleniyor. Roven daha önce Hardy ile "The Dark Knight Rises" gibi önemli projelerde bir araya gelmişti. 


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