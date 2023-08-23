TUGFO, Türkiye ve İtalya’da sahne alacak

Yayınlanma: 23.08.2023 - 17:16

Güncelleme: 23.08.2023 - 17:16

Sabancı Vakfı’nın desteklediği, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren ve 16-22 yaşların arasında sınavla seçilen 73 genç müzisyenden oluşan TUGFO’nun 2023 turne programı 23 Ağustos’ta başlıyor. Bu yıl iki farklı konser programı hazırlayan Şef Cem Mansur’un sanat yönetmenliğinde Türkiye ve İtalya konser turnesine hazırlanan orkestra ilk olarak 23 Ağustos’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşacak. Ardından orkestra, 24 Ağustos perşembe günü saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ana Sahne’de şef Mansur’un yönetiminde ve piyanist Başar Can Kıvrak solistliğinde Erkin, Rachmaninof, Mendelssohn ve Sibelius’un eserlerinin yorumlanacağı konser verecek. Orkestra, 26 Ağustos’ta da Nevşehir Kapadokya’nın Paşabağları Ören Yeri’nde Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımıyla gerçekleştireceği konserde Beethoven 9. Senfoni’yi seslendirecek. TUGFO’nun 29 Ağustos’ta başlayacak İtalya programı kapsamında sahne alacağı yerler ve çalacağı eserler ise şöyle:

. 29 Ağustos’ta Palermo Classica Festivali; Erkin, Grieg, Mendelssohn, Sibelius

. 31 Ağustos’ta Agrigento Tapınaklar Vadisi; Beethoven 9. Senfoni

. 1 Eylül’de Selinunte; Beethoven 9. Senfoni

. 2 Eylül’de Palermo Classica Festivali; Beethoven 9. Senfoni

. 3 Eylül’de Corleone; Beethoven 9. Senfoni

. 6 Eylül’de Roma; Erkin, Grieg, Mendelssohn, Sibelius



