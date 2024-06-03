Türk - Japon Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılında Özel Etkinlik
Ankara, Türkiye - Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında, Japon Müziği ve Sanatları Derneği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğiyle düzenlenen özel bir etkinlik 3 - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Ankara, Türkiye - Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında, Japon Müziği ve Sanatları Derneği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğiyle düzenlenen özel bir etkinlik 3 - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Etkinlik programında Japon müziği, geleneksel sanatlar ve kültürel gösteriler yer alacak. Katılımcılar, Japon kültürünün zengin mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini kutlayacaklar. Programın detayları ve etkinlik takvimi önümüzdeki günlerde duyurulacak.
Bu özel etkinliğe tüm sanatseverler ve Japon kültürüne ilgi duyan herkes davetlidir. Katılım ücretsiz olup, TOBB ETÜ kampüsünde gerçekleştirilecektir.
Türk ve Japon halklarının uzun yıllara dayanan dostluklarını pekiştirecek bu anlamlı etkinlikte buluşmak dileğiyle.
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