Türk sinemasının sultanı Kuşadası'nda

Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:53

Güncelleme: 05.05.2023 - 11:53

Ada Modern Sanat Galerisi'nin konuğu ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Vesikalı Yarim’ ve ‘Bodrum Hakimi’ gibi filmler ile hafızalara kazınan oyuncu Türkan Şoray oldu. Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Türkan Şoray, gençlik yıllarını, sinemaya adım atma hikayesini ve unutamadığı anılarını hayranlarıyla paylaştı. Söyleşi, Belediye Başkanı Ömer Günel ile eşi Duygu Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, televizyoncu ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşti.

"KUŞADASI’NA YERLEŞMEYİ ÇOK İSTERİM"

Söyleşinin başında hayranlarına seslenen Türkan Şoray, Kuşadası’na hayran kaldığını belirterek, “Sevgili Kuşadalılar hepinizi sımsıcak sevgiyle kucaklıyorum. Şu an karşımda çok güzel ve samimi insanlar görüyorum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e beni sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ederim. Çok genç ve başarılı bir belediye başkanınız var. Kuşadası’na çok ısındım, çok sevdim. Buraya yerleşmeyi çok isterim” dedi.

"HAYATIMDA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY OLDU VE SİNEMAYLA TANIŞTIM"

Sinemayla tanışmadan önceki hayatının hüzünlü geçtiğini söyleyen Şoray, “Çocukken sadece annem başımı okşuyordu. Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım. Tam sevgiye doyamadım. Yalnız bir aileydik. Sonra hayatımda çok güzel bir şey oldu ve sinemayla tanıştım. Ben sinemayı çok sevdim; sinema sayesinde de insanlar beni çok sevdi. Hayatta sevgi ve sevmek çok güzel bir duygu. Zaten sevgiyle hayatta güzelleşmeyecek hiçbir şey yok. İşinizi sevgiyle yaparsanız başarılı olursunuz. Yakınlarınıza ve dostlarınıza sevgi gösterirseniz o sevgi giderek büyür. Sevgi insana mutluluk katarak dünyayı güzelleştirir” diye konuştu.

Kariyerinin büyük bir bölümünün çektiği aşk filmleri ile geçtiğini belirten Türkan Şoray, “Ben profesyonel oyunculuk dersi almadan sinemaya başladım. Kamera önünde hep iç güdülerim ve duygularımla oynadım. Kalbinizde aşkı hissetmeniz lazım ki oynayabilesiniz. Hiçbir filmimde suni gözyaşı dökmedim. O yüzden kameranın çekime başlamasıyla durması arasında geçen sürede bütün duyguları hissederek ve yaşayarak karakteri canlandırdım” dedi.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise “Ada Modern Sanat Galerisi, 2 yıl önce açıldı. Burada çok değerli sanatçıları ve eserlerini sizlerle buluşturduk. Türkan Şoray gibi Türk Sinemasının en önemli sanatçılarından birini Kuşadası’nda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Türk insanının kalbine dokunduğu ve ailemizin içinden biri olduğu için Türkan Şoray’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program sonunda usta sanatçı Türkan Şoray’a teşekkür plaketi takdim eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de “Türkan Şoray dendiğinde aklıma ilk Selvi Boylum Al Yazmalım isimli film geliyor. Bu filmi en az 10 kere izledim. Muhteşem bir film. Orada geçen ‘sevgi emektir’ repliğini kendi hayatımda da çok kullanırım. Bu replik sevginin gerçekten emek olduğunu ve aslında hayatta tercihimizi neyden yana kullanmamız gerektiği konusunda kararsız kaldığımızda bize emeği tercih etmemizi gösteren inanılmaz bir mesajdı. Tüm hemşehrilerim adına Kuşadası’na hoş geldiniz” dedi.