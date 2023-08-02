Türk sinemasının usta ismi, senarist Safa Önal, dün son yolculuğuna uğurlandı: ‘İstanbul beyefendisi’ne veda

Yayınlanma: 02.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 04:00

Türk sinemasının usta ismi Safa Önal için dün Atlas 1948 Sineması’nda tören düzenlendi. Törene, oğlu Umut Önal, sanatçılar Hülya Koçyiğit, Kerem Alışık, Ulvi Alacakaptan, Melih Çardak ve sinema dünyasından birçok isim katıldı. Tören, Önal’ın senaristliğini yaptığı Vesikalı Yarim ve Âh Güzel İstanbul filmlerinden de kesitlerin olduğu bir video ile başladı. Uğurlama töreninin sunuculuğunu yapan yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, Önal’ın çok önemli bir belagat ustası olduğunu belirterek “Dile kolay, 70 yıl yalnızca sinemaya değil, Türk edebiyatına da hizmet etmiş birisi. Filmlerini izlememiş kimse yoktur. O eşsiz mekânları birer birer kaybettiğimiz gibi, o mekânlara ruh veren kimlikleri de birer birer kaybediyoruz. Onun ardından söz söylemek çok son fakat yine de kelam etmeden durmak da olmaz” diyerek Hülya Koçyiğit’i sahneye davet etti.

‘70 YIL YAZDI’

Koçyiğit, Önal’ın duruşundan, asaletinden, zarafetinden, kibarlığından ödün vermediğini ve bir “İstanbul beyefendisi” olduğunu belirterek “Duygu dünyamıza, ruhumuza böylesine güçlü hitap etmeyi başarmış bir ölür. 70 yıl yazarak, düşünerek, söyleyerek hepimizi etkilemiş, yaşamlarımızda iz bırakmış, Türk sinemasının duayeni, hepimizin sevgilisi, sevdiği saydığı büyük bir sanatçıyı uğurluyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” dedi. Koçyiğit ayrıca, 1960 ihtilalinden bir hikâye üzerine bir film yapmak istediklerini, Önal’ın çok emek verdiğini ancak yaşama geçiremediklerini söyleyerek “Çok mahcubum. Söz veriyorum, o filmi çekeceğim” ifadelerini kullandı. Koçyiğit’in ardından yönetmen Biket İlhan, Önal’ın sinemaya olan tutkusunu, heyecanına örnek olacak bir anısını anlatarak “Bugün onu güzelliklerle uğurlayacağız. Türk sinema tarihinde çok özel bir yeri var ve bu yer hep kalacak” dedi.

‘MAVİ TÜKENMEZ KALEM’

Son olarak sahneye davet edilen Kerem Alışık da “Safa Abi bizim ailemizin dostu, baba yarım, sünnetimde kirvem, ilk Fenerbahçe maçına gidişim, çocukluğum, gençliğim, okuma alışkanlığım, kitabım, sinemam. Safa abi, Yeşilçam âşıklarından biriydi. Gölgesini veren, çiçeğini veren, çiçeğini hiç bırakmayan, ömrünü sinemaya adayan, bütün yaşamını yazmakla geçiren, Türk sinema sanatına hizmet eden mavi tükenmez kalemdi Safa Önal. Çok özleyeceğimizi biliyorum. Artık bundan sonra ağır yaralı sevinçlerimiz. Bütün biriktirdiğimiz mutlulukları harcadık diyebilirim. Çünkü Yeşilçam’dan çok giden oldu. Onlar gidiyorlar ama onları içimizden uğurlayamıyoruz. Ama Yeşilçam bugün hikâyesini kaybetti ve hiç bu kadar kötü bir gün olmamıştı. Artık diyecek bir şey yok. Söz bitiyor” ifadelerini kullandı. Atlas 1948 Sineması’ndaki törenin ardından Teşvikiye Camisi’ndeki cenaze namazına Türkan Şoray, Zafer Algöz, Nur Sürer, Serdar Gökhan, eski çalışma arkadaşları ve yurttaşlar katıldı. Usta senaristin cenazesi, Teşvikiye Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra Şişli Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.