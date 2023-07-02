‘Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Serüveni’
Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Merkezi’nin (GABAM) 22-24 Haziran günleri düzenlediği 6. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu kapsamında, “Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Serüveni” isimli sergi ANAMED’de açıldı.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Koray Durak küratörlüğünde hazırlanan sergi, eğitimden alan çalışmalarına uzanan oldukça geniş bir konu yelpazesine sahip. Sergide GABAM’ın “Sözlü Tarih Projesi: Türkiye’de Bir Bizansçı Olmak” kayıtlarından seçilerek kurgulanan yedi sözlü tarih videosu da yer alıyor.
Cumhuriyetin ilk yüzyılında Bizans araştırmalarının geldiği aşamayı tarihsel perspektiften anlatan ve ilk kez ziyaretçilerle buluşan birçok arşiv belgesine ev sahipliği yapan sergi, 31 Mart 2024’e kadar ANAMED’de ziyaret edilebilir.
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