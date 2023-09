Sound of Europe festivali üç büyük şehirde hafta sonu eş zamanlı ve ücretsiz olarak düzenleniyor: Müzik herkes için

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Sound of Europe Festivali 22, 23 ve 24 Eylül’de Türkiye’nin üç büyük şehrinde eş zamanlı ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Festival, geçen yıl düzenlendiği İstanbul ve Ankara’da büyük ilgi görmüş, ancak yağışlardan etkilenmişti. Festival bu yıl geçen yıla ek olarak İzmir’i de programına aldı. İstanbul’da Alan Kadıköy, Ankara’da Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve İzmir’de Bostanlı Seyir Terası’nda 30’dan fazla konser verilecek. Avrupa’dan ve Türkiye’den 70’i aşkın sanatçı izleyicilerle beraber olacak.

Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri (EUNIC) tarafından desteklenen festival, yeni sesleri dinleyiciye tanıtacak. Festival özellikle keşif yapmak isteyen müzikseverler için büyük bir imkân sunuyor.

Festivalle ilgili görüşlerini aldığımız Sound of Europe Festival Direktörü ve Yapımcısı Ada Burçak Kıral, şu ifadeleri kullandı: “Festivaller birlikte eğlenme fırsatı bulduğumuz ve hep beraber aynı ritmin coşkusunu paylaştığımız yerler. Bu bir arada ve aynı histe olma halini çok kıymetli buluyorum. Aynı zamanda Sound of Europe’un bu zamana kadar duymadığımız veya görece daha az bildiğimiz yeni grupları sahneye taşımasını, seyircisine yeni bir deneyim sahası açmasını izlemek de çok keyif verici. Sound of Europe Festivali olarak geçen seneki ilk edisyondan bu yana canlı müziğin rolünü vurgulayarak, yaratıcılığı ve çeşitliliği kültürel politikaların kalbinde tutma fikrini benimsiyoruz. Bir yandan ülkemizin ve yakın coğrafyaların müzikal üretimlerine ev sahipliği yapan ve onların kültür ve sanata katılımlarına olanak sağlayan bir etkinliğe dönüşmeyi hedeflerken bir yandan da müziği merkezimize alarak kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi arzuluyoruz."

‘ORTAK FAYDA İLKESİYLE...’

Gazetemize konuşan EUNIC Ankara Kümesi Başkanı & Fransız Kültür Türkiye Ankara Direktörü Sophie Gauthier Aydoğdu ise şunları söyledi: “Sound of Europe, 1982 yılında Fransa'da ortaya çıkan ve 21 Haziran'da Avrupa ve dünyada Müzik Günü olarak bilinen "Fête de la musique"in Türkiye'deki kutlaması olarak gerçekleşiyor. Müziğin herkes tarafından icra edilen ve paylaşılan ortak bir fayda olması ilkesiyle hareket ediyor. Biz de bundan ilham alarak, genç ve yetenekli Avrupalı ve Türkiye’den müzisyenlere aynı sahneyi paylaşma fırsatı vermenin yanı sıra Türk halkının böyle bir festivale en geniş şekilde erişimini sağlamak istedik. Ortaya herkesin ücretsiz olarak katılabileceği 70'ten fazla sanatçının 30’a yakın konserde yer aldığı bir festival çıktı.”

Festivalden dikkatinizi çekebilecek bazı isimleri derledik:

DELİ TELİ - FRANSA

2019'da bir araya gelen dört müzisyenin projesi olarak başlayan Deli Teli, rock'n'roll ve geleneksel Tsifteteli'den (çiftetelli) ilham alarak Marsilya’dan tüm dünyaya güçlü elektrikli buzuki (Yunan lavtası) ve Farfisa orgunun kendine özgü sesini duyuruyor. 60'ların sonu ve 70'lerin başındaki Tsifteteli/Laïko teklilerinden esinlenen ekip, bir zamanların unutulmuş hitlerini seslendirirken, bir yandan da repertuarlarını geliştirerek kendi tarzlarını oluşturuyor.

22 Eylül Cuma 22.00 - Alan Kadıköy

23 Eylül Cumartesi 22.00 - Bostanlı Seyir Terası

24 Eylül Pazar 21.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

EFFETTO CARSICO TRIO - İTALYA

Abbey Town Caz Orkestrası’nda geçirdiği 10 seneyi aşkın tecrübesini melodiye ağırlık verdiği düzenlemelerinde kullanan usta müzisyen Mirko Cisilino'nun, tenor saksafon ve klarnette Filippo Orefice ve davulda Marco D’Orlando ile bir araya gelerek oluşturduğu projesi Effetto Carsico Trio, parçalarında yer yer rock ve pop rock’a eğiliyor. Melodi tamamen ön plandayken vurmalılar ve saksafon ona eşlik ediyor.

22 Eylül Cuma 20.00 - Alan Kadıköy

23 Eylül Cumartesi 19.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

24 Eylül Pazar 19.00 - Bostanlı Seyir Terası

KID COLLING - LÜKSEMBURG

Kid Colling, henüz çocuk yaşta blues, rock’n’roll’dan etkilenen ve bugün hala bu iki tarzdan ilhamını alarak bestelerini üreten şarkıcı, söz yazarı ve gitarist. Müzik eğitimi sırasında caza olan tutkusunu keşfeden Colling, hem güçlü hem de hassas bir enerjiyle, modern blues rock dünyasını somutlaştırıyor. BB King, Stevie Ray Vaughan, Lucky Peterson gibi gitaristlerden etkilenen Colling, sesinin sıcaklığı ve müziğe yaratıcı yaklaşımının yanı sıra, akılda kalıcı melodileriyle blues rock dünyasında bir şarkıcı-söz yazarı olarak referans haline geliyor.

22 Eylül Cuma 19.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

MARTIN BRUNNER - ÇEKYA

Besteci, piyanist ve klavyeci Martin Brunner, bugüne kadar beş stüdyo albümü altına imzasını atmış bir müzisyen. Aynı zamanda klasik oda müziği bestecisi olarak da tanınan Brunner, piyano trio, yaylı dörtlüsü ile septet, rock gitar ile caz-rock gibi çok çeşitli müzik türünü harmanlıyor. Piyano ve klavye sanatçısı olarak Çek caz sahnesinin en önemli müzisyenleriyle işbirliği yapan Brunner, kendi kuşağının seçkin bestecileri arasında yer alıyor. Brunner, Sound of Europe Festivali kapsamında solo piyano projesiyle müzikseverlerle buluşacak.

24 Eylül Pazar 20.00 - Alan Kadıköy

MONIKA BULANDA TRIO - POLONYA

Müzisyen ve multidisipliner sanatçı kimlikleriyle tanınan Monika Bulanda’nın müziği, farklı gelenek ve tarzlardan öğeler içeriyor. Katowice Müzik Akademisi Caz Bölümü’nden ve Varşova Chopin Caz Okulu’ndan mezun olduktan sonra, önce Çin’de yaşayan ve sahne alan, ardından etnik müzik serüveninin başladığı Türkiye’ye bir müzik projesi için davet edilen Bulanda, uzun yıllar Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Mustafa Sandal, Mabel Matiz gibi Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile davul ve perküsyon çaldı, caz sanatçıları ile albüm çalışmalarında yer aldı. Yıllardır caz ve etnik müzik alanında üretimlerine devam eden Bulanda, Polonya ve Türk halk müziğine özgün bir konsere imza atacak.

24 Eylül Pazar 19.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

SUNKISSED CHILD - İNGİLTERE

Lübnan kökenli İngiliz sanatçı Yasmina, nam-ı diğer Sunkissed Child, müziği ve büyüleyici şarkı sözleriyle kültürlerin, dillerin ve türlerin bir karışımı aracılığıyla kendinden ve hayat hikayesinden parçalar paylaşıyor. Neo-soul, R’n’B, hip-hop ve cazın yanı sıra Lübnan ve Orta Doğu kültürlerinden de etkilenen Yasmina ve İngiltere’nin yükselen müzisyenlerinden oluşan grubu Sunkissed Child, performanslarında her zaman duyguları, hikaye anlatımını ve enerjiyi öne çıkaran bir şov sergiliyor.

22 Eylül Cuma 20.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

23 Eylül Cumartesi 20.00 - Alan Kadıköy

24 Eylül Pazar 21.00 - Bostanlı Seyir Terası

CANDLELIGHT FICUS - AVUSTURYA

Avusturyalı funk-pop grubu Candlelight Ficus, ilhamını Prince, Paul Simon, Jacob Collier, Michael Jackson, Parcels gibi müzisyen ve gruplardan alıyor. Sürükleyici ve daha ilk dinleyişte akıllara kazınan pop melodileri ve arkaik soul öğeleri ile repertuarını daima geliştiren bir projeye dönüşen Candlelight Ficus, dinleyenlerin ayaklarını yerden kesecek kadar enerjik bir performans vadediyor.

22 Eylül Cuma 22.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

23 Eylül Cumartesi 22.00 - Alan Kadıköy

MARA ARANDA - İSPANYA

Sefarad müziğinin en tanınmış isimlerinden Mara Aranda, parçalarını dinleyenleri Sefarad halkının günlük yaşamına, kutlamalarına ve şölenlerine ortak etmek istercesine samimi bir tavır sergiliyor. Nesilden nesile aktarılan melodiler ve ritimler, Mara Aranda’nın parçalarında hayat buluyor, kültürel bir ortaklıkta buluşuyor. Arap-Endülüs, Hristiyan ve Yahudi geleneğinin müzikal zenginliği Aranda ile sahneye taşınıyor.

22 Eylül Cuma 19.00 - Alan Kadıköy

CHEFKET - ALMANYA

Chefket güçlü mesajlı şarkıları, 7’den 70’e kadar herkese dokunan sözleri ve akıllarda kalan sesleri ile dikkat çekiyor. Chefket’in performansları coğrafya farketmeksizin dinleyiciyi hipnotize eden bir enerji ve güce sahip oluşuyla da kulaktan kulağa dolaşıyor. 50 Cent, Marteria, Clueso ve SamyDeluxe gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaşan; Farhot ve Dexter gibi ünlü prodüktörlerin ritimleri üzerinde rap ve şarkı söyleyen; Majan ve Kalim gibi yeni nesil kahramanlarla işbirliği yapan Chefket, rap ve şarkıcılığın yanı sıra blues ve soul unsurlarını birleştirerek benzersiz bir müzikal çok yönlülük sergiliyor.

22 Eylül Cuma 21.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

23 Eylül Cumartesi 21.00 - Bostanlı Seyir Terası

24 Eylül Pazar 21.00 - Alan Kadıköy

TUHAF - DANİMARKA

Danimarkalı Türk psych rock grubu Tuhaf, vokallerde Berrin Bas, gitarda Kristian Haarløv, basta Mathias Findalen, tuşlularda Mads Bendsen ve davulda Rune Lohse'den oluşuyor. Anadolu halk müziği, indie rock, free-jazz, Danimarka şarkıları ve ABD roots rock gibi türlere odaklanan Tuhaf, farklı müzisyenlerin ve farklı tarzların bir bütünü olarak dinleyicilerle buluşuyor. İstanbul’a yaptıkları bir ziyaret sonrasında kurulan grup, 2019’da çıkardıkları ilk albümleri sonrasında Avrupa’da bir seri konser düzenledi ve müzikseverlerin favorileri arasına eklendi. Türk şarkı söyleme geleneğini Danimarka şarkılarına adapte eden Tuhaf, beş kişilik dev kadrosu ve farklı türlere uzanan müzikleriyle Türkiye’deki dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

23 Eylül Cumartesi 21.00 - Alan Kadıköy

24 Eylül Pazar 20.00 - Bostanlı Seyir Terası

VILA NAVIO - PORTEKİZ

André Coelho Rodrigues'in sanatsal çalışmalarının adı olan Vila Navio, 2013 yılında ilk albümü "Cantinho da Vila "yı yayınladı. Vila Navio'nun müziğindeki özgünlük ve farklı ses arayışları projenin kısa süre içinde uluslararası alanda tanınmasını ve sevilmesini sağladı. Çağdaş cazla popüler müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Vila Navio, Portekiz geleneksel müziğini 21. yüzyıla taşıyan isim olarak tanınıyor.

23 Eylül Cumartesi 20.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

SARP KESKİNER & JAN MITTENDORP DUO - HOLLANDA

2014’ten bu yana çeşitli değişim programları esasında müzikal birlikteliğini sürdüren ve Türkiye’de turneler düzenleyen, 2020’den bu yana Hollanda’da faaliyet gösteren Bone Union Records etiketiyle Türkiye’den blues temelli yapımlar yayımlayan ikili, yerel grupları ağırladığı konserlerinde kentli blues’un çeşitli formlarından yola çıkan, elektronik müziğe uzanan performanslar sergiliyor. İkili, Sound of Europe performanslarında İstanbul’dan MOE JOE, İzmir’den The Old Ramblers gruplarını konuk ediyor.

22 Eylül Cuma 21.00 - (feat. Moe Joe) - Alan Kadıköy

23 Eylül Cumartesi 20.00 - (feat. The Old Ramblers) - Bostanlı Seyir Terası

24 Eylül Pazar 20.00 - (feat. Moe Joe) - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

7TH SENSE - ROMANYA

Romanya'nın en genç ve en beğenilen caz gruplarından 7th SENSE, soul'dan nu-jazz'a, elektronikten dünya müziğine uzanan birçok müzikal türden esinlenerek kendi bestelerini oluşturuyor. Caz bestelerini groove odaklı doğaçlamalarla birleştirerek müzik sahnesine yeni bir soluk getiren ekip, Romanya'nın en büyük caz festivallerinden biri olan JazzTm kapsamında Bokanté ve Wynton Marsalis’in önünde açılış grubu olarak yer aldı. Jazz in the Park, Bükreş Caz Festivali ve Sibiu Caz Festivali gibi Romanya'nın en büyük caz festivallerinde de sahne alan 7th SENSE, cazın yeni yorumcu ekiplerinden.

24 Eylül Pazar 19.00 - Alan Kadıköy

SALUT DE SMYRNE - TÜRKİYE

İsmini İzmir’in eski kart postallarından alan Salut de Smyrne, bu topraklarda yaşamış halkların müziklerinin peşine düşerek müziği farklı kültürler arasında birleştirici ve bütünleştirici bir bağ olarak görüyor. Grubun parçaları Türkçe, Yunanca, Arapça ve eski İspanyolca olarak adlandırılan Ladino dillerinde. Grup, geniş Akdeniz Havzasında yaşayan toplumların müziğini yaparak Akdeniz ve Anadolu’nun sahip olduğu kültürel zenginliğe vurgu yapıyor.

23 Eylül Cumartesi 19.00 - İzmir Bostanlı Seyir Terası

UKULELE ANKARA TOPLULUĞU- TÜRKİYE

2018’de birlikte ukulele çalıp şarkı söyleyen bir grup ukulelist tarafından kurulan Ukulele Ankara Topluluğu, profesyonel müzisyenler ile henüz ukulele çalmaya yeni başlamış sanatçılardan oluşuyor. Repertuarlarında Hawaii dilinde parçalara da yer veren Ukulele, renkli ve coşkulu parçalarıyla dinleyenlere yazdan kalma bir konser akşamı vadediyor.

22 Eylül Cuma 18.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

GORİL REGGAE BAND - TÜRKİYE

Ankara müzik dünyasının başarılı isimlerinden ve sayılı reggae gruplarından Goril Reggae Band, reggae'nin köklerinden ilham alarak dancehall, afrobeat, dub soundlarıyla harmanladığı müziğiyle kitleleri peşinden sürükleyen, özgürlüğe, sevgiye ve yaşam enerjisine dayalı reggae’i dinleyicisiyle buluşturuyor. Goril Reggae Band, dokuz kişilik kalabalık ve dev kadrosuyla sahneden kendilerini dinleyen herkese yerinde duramadıkları konser tecrübesi yaşatacak.

23 Eylül Cumartesi 19.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

DOLUDİZGİN - TÜRKİYE

Türk Müziği’nin çağdaş ozanı Barış Manço’nun anısını yaşatmak ve şarkılarının orijinal düzenlemelerine en yakın haliyle icra etmek hedefiyle yola çıkan Ankaralı müzisyenlerden oluşan Doludizgin, altı kişilik ekibiyle 2020 yılında, “Manço Project” olarak son halini aldı. Doludizgin Manço Project, parçalarıyla Barış Manço’nun meşalesini geleceğe taşıma yolculuğuna devam etmektedir.

23 Eylül Cumartesi 22.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

SERCAN DEBELEC QUINTET - TÜRKİYE

Multi-enstrümantalist ve besteci Sercan Debelec, yerli caz sahnesinin üretken isimlerinden. Çocukluk yıllarında Türkiye’nin sayılı keman virtüözlerinden Ömer Can’la başladığı müzik eğitiminin ardından birçok farklı ekiple çalarak edindiği sahne deneyimiyle birlikte; 2020’de piyano, kontrbas, trompet ve davul dörtlüsü için yazılmış ilk albümü “Delusions”ı, bir sene sonra ise ikinci albümü “A Short Story”i yayımladı. Bütün üretimlerinde tematik bir kurgunun peşindeki müzisyen, Sercan Debelec Quintet olarak festivale konuk oluyor.

24 Eylül Pazar 19.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı