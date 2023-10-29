Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 40. yaşında

Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:21

Güncelleme: 29.10.2023 - 17:40

Kitapseverlerin tüm sene heyecanla beklediği Tüyap Kitap Fuarı 28 Ekim Cumartesi günü kapılarını açtı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Karine Pansa’nın katıldığı resmi açılış töreninde Tüyap Kitap Fuarları’na ilişkin kısa film gösterildi.

Ana teması “Yaşasın Cumhuriyet” olan ve bu yıl da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak İstanbul Kitap Fuarı, yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlarken, yüzlerce kültür etkinliği ile binlerce imza gününe de ev sahipliği yapacak.

Açılış töreninde konuşan Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal; “100. yılını kutladığımız Cumhuriyet’in bize vermiş olduğu emaneti genç nesillerle birlikte kararlılıkla ileriye taşıyoruz. Bu yıl 40’ıncısını ‘Yaşasın Cumhuriyet’ temasıyla düzenlediğimiz Tüyap Kitap Fuarı’nı ilk günden beri takip edenler, yeni tanışan çocuklar, gençler var. 9 gün boyunca kitaplarla özlem gidereceğiz. Güzel bir fuar dönemi olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Heyecanla beklediğim, katılmaktan mutluluk duyduğum fuardayım… Kolektif hafızayı korumanın, geleceğe aktarmanın en güzel yoludur kitaplar. Tüyap’a teşekkür ediyorum” dedi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise; “Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları öncesi burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. 100 yeni kütüphane hedefimiz var. Yıl bitmeden bu hedefi yerine getireceğiz” dedi.

“NİCE YILLARA, NİCE FUARLARA…”

40 yıldır İstanbul Kitap Fuarı’na geldiğini belirten Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, “Sizlerle birlikte burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yazarlarımızdan imzalar alınan, kütüphanelerde imzalı kitapların yer alması çok büyük mutluluk. İyi kitaplarda buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

Bu işin arkasında büyük bir emeğin ve ekibin olduğunu belirten Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk; “Cumhuriyetimizin 100. yılını “İyi ki Varsın Cumhuriyet” nidalarıyla, yayıncılarla, kitaplarla kucaklayacağız. Kitap şölenine ortak olan herkese teşekkür ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

TC’nin 100. yılını kutlayan Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Karine Pansa, “Böyle güzel bir mekânda bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. IPA olarak erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, çeşitlilik gibi diğer başlıca konulara odaklanacağız ve küresel yayıncılık endüstrisinin sektörel veri çalışmaları için çalışacağız” dedi.

AİLECE YAŞANACAK KEYİFLİ 9 GÜN

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 5 Kasım 2023 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgilere istanbulkitapfuari.com adresinden erişilebilecek.