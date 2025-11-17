Van Gogh ve Dali’nin tabloları dijital evrende yeniden doğuyor

Sanatın iki büyük dehası Van Gogh ve Salvador Dali’nin dünyalarına yakından tanıklık etmek isteyenler için Türkiye E-Ticaret Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte özel bir deneyim sunuluyor. Etkinlik, iki büyük ustanın ikonik eserlerini üç boyutlu bir evrene taşıyan özel bir VR sanat alanına ev sahipliği yapıyor.

Van Gogh’un "Yıldızlı Geceler" ve Salvador Dali’nin "Belleğin Azmi", ziyaretçilerin içine adım atabildiği sürükleyici bir dijital dünyaya dönüştürüldü.

VR gözlükleriyle deneyimlenen bu özel alan, izleyiciyi tabloların dokusuna, ışığına, renklerine ve sürreal atmosferine birebir dahil ediyor. Van Gogh’un fırça darbeleri ile Dali’nin zaman algısını büken dünyası; derinlik, hareket ve ses tasarımıyla birleşerek tamamen yeni bir sanat deneyimi yaratıyor.

Sanatı yalnızca izlenen bir form olmaktan çıkaran bu VR yolculuğunda ziyaretçiler, geleneksel resmin ötesine geçerek iki başyapıtın zihinsel, duygusal ve mekansal atmosferine doğrudan adım atmış oluyor.

Küratörlüğünü Ayşe Demirci’nin üstlendiği sergi; Van Gogh ve Dali’nin VR evrenlerinin yanı sıra dijital monolitler, holografik heykeller, interaktif yapay zeka yerleştirmeleri ve pek çok dijital sanat eserinin yer aldığı geniş bir programla dikkat çekiyor. Tüm dijital sanat alanları, 21-22 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 10.00-19.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.