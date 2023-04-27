Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri’ne başvurular başladı!
Atakum Belediyesi 3. Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı.
Roman, Öykü, Şiir, İlk Roman ve Çeviri Kurmaca eser dallarında yarışacak adaylar 31 Mayıs’a kadar eserlerini teslim edebilecek.
Seçici kurul; Ataol Behramoğlu, Cemil Kavukçu, Ercan Yılmaz, Ethem Baran, Fuat Sevimay, İlyas Tunç, Nevzat Çelik, Semrin Şahin, Sevin Okyay, Yavuz Ekinci ve Zeynep Aliye’den oluşuyor.
Vedat Türkali’nin asistanı ve çevirmen Sebahat Altıparmakoğlu da aile adına jüride yer alacak.
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