Venedik Film Festivali'nin programı belli oldu

30 Ağustos-9 Eylül 2023 tarihleri arasında Lido’da gerçekleşecek olan 80. Venedik Film Festivali‘nin uluslararası jüri başkanları Damien Chazelle, Alice Diop ve Jonas Carpignano oldu.

"TEREDDÜT ÇİZGİSİ" DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPACAK

İlk filmi "İki Şafak Arasında" ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi "Tereddüt Çizgisi", bu sene 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde yapılacak 80'inci Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edildi.

Başrolünde Tülin Özen'in yer aldığı filmde Özen'e Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor. Filmde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor.

“BÜYÜK ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUM”

Venezia 80 uluslararası jürisine başkanlık etme sorumluluğunu kabul eden Chazelle, “Her yıl on gün boyunca, Tintoretto, Titian ve Veronese’den oluşan bu sanat şehri bir sinema şehri oluyor, davet edilmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. 80. Venedik Film Festivali’nde harika filmlerden oluşan yeni bir yapım grubunu keşfetmek için sabırsızlanıyorum.” sözlerinde bulundu. Diop, “Geçen yıl beni karşılayan ve bana çok şey sunan bir festivalde ‘Luigi De Laurentiis’ Venedik İlk Film Ödülü’ne başkanlık etmek üzere seçilmek ne büyük bir onur, ne büyük bir mutluluk” dedi. “Bu yıl bayrağı devredeceğim ve Venedik Film Festivali’nin her zaman yenilemeye çalıştığı sinematik manzarada yeni bir sesin ortaya çıktığını görmek için çalışacağım için mutluyum.” dedi.

Açılışı yapması beklenen Luca Guadagnino filmi Challangers’ın grevler nedeniyle festivalden çekilmesinin ardından, Edoardo De Angelis’ten Comandante bu görevi üstlendi. Ana Yarışma seçkisi Yorgos Lanthimos, David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Ryusuke Hamaguchi, Agnieszka Holland gibi yıldız yönetmenlerin işleriyle parlarken, Orizzonti seçkisinde ise Türkiye yapımı iki film dikkat çekiyor: İki Şafak Arasında’yı da yöneten Selman Nacar’dan Tereddüt Çizgisi ve kısa metrajlarıyla tanınan Nehir Tuna’dan Yurt. Yarışma Dışı bölümler de Wes Anderson, Quentin Dupieux, Richard Linklater gibileriyle bir o kadar merak uyandırıyor.

Damien Chazelle’in başkanlığını üstleneceği; Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Laura Poitras, Martin McDonagh, Gabriele Mainetti, Santiago Mitre, Shu Qi ve Saleh Bakri’nin üyeleri arasında bulunduğu jürinin kimleri ödüle layık göreceği merak konusu...

VENEDİK FİLM FESTİVALİ PROGRAMI

ANA YARIŞMA

Comandante (Edoardo De Angelis)

The Promised Land (Nikolaj Arcel)

Dogman (Luc Besson)

La Bete (Bertrand Bonello)

Hors-Saison (Stephane Brize)

Enea (Pietro Castellitto)

Maestro (Bradley Cooper)

Priscilla (Sofia Coppola)

Finally Dawn (Saverio Costanzo)

Lubo (Giorgio Diritti)

Origin (Ava DuVernay)

The Killer (David Fincher)

Memory (Michel Franco)

Io Capitano (Matteo Garrone)

Evil Does Not Exist (Ryusuke Hamaguchi)

The Green Border (Agnieszka Holland)

Die Theorie Von Allem (Timm Kroger)

Poor Things (Yorgos Lanthimos)

El Conde (Pablo Larrain)

Ferrari (Michael Mann)

Adagio (Stefano Sollima)

Woman Of (Malgorzata Szumowska, Michal Englert)

Holly (Fien Troch)

HORIZONS (Orizzonti)

A Cielo Abierto (Mariano Arriaga, Santiago Arriaga)

El Paraiso (Enrico Maria Artale)

Behind The Mountains (Mohamed Ben Attia)

The Red Suitcase (Fidel Devkota)

Tatami (Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi)

Paradise Is Burning (Mika Gustafson)

The Featherweight (Robert Kolodny)

Invelle (Simone Massi)

Tereddüt Çizgisi / Hesitation Wound (Selmar Nacar)

Heartless (Nara Normande, Tiao)

Una Sterminata Domenica (Alain Parroni)

City Of Wind (Lkhagvadulam Purev-Ochir)

Explanation For Everything (Gabor Reisz)

Gasoline Rainbow (Bill Ross, Turner Ross)

En Attendant La Nuit (Celine Rouzet)

Housekeeping For Beginners (Goran Stolevski)

Shadow Of Fire (Shinya Tsukamoto)

Yurt / Dormitory (Nehir Tuna)

Horizons Ekstra

Bota Jone (Luana Bajrami)

Forever Forever (Anna Buryachkova)

The Rescue (Daniela Goggi)

In The Land Of Saints And Sinners (Robert Lorenz)

Day Of The Fight (Jack Huston)

Felicita (Micaela Ramazzotti)

Pet Shop Boys (Olmo Schnabel)

Stolen (Karan Tejpal)

L’Homme D’Argile (Anais Tellenne)

YARIŞMA DIŞI

Kurmaca

Society Of The Snow (Kapanış filmi) (JA Bayona)

Coup De Chance (Woody Allen)

The Wonderful Story Of Henry Sugar (Wes Anderson)

The Penitent (Luca Barbareschi)

L’Ordine Del Tempo (Liliana Cavani)

Vivants (Alix Delaporte)

Welcome To Paradise (Leonardo Di Costanzo)

Daaaaaali! (Quentin Dupieux)

The Caine Mutiny Court-Martial (William Friedkin)

Making Of (Cedric Kahn)

Aggro Dr1ft (Harmony Korine)

Hit Man (Richard Linklater)

The Palace (Roman Polanski)

Snow Leopard (Pema Tseden)

Kurmaca olmayan

Amor (Virginia Eleuteri Serpieri)

Frente A Guernica (Versione Integrale) (Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi)

Hollywoodgate (Ibhraim Nash’at)

Ryuichi Sakamoto | Opus (Neo Sora)

Enzo Jannacci Vengo Anch’io (Giorgio Verdelli)

Menus Plaisirs – Les Troisgros (Frederick Wiseman)

Diziler

D’Argent Et De Sang (Bölüm 1-12) (Xaviere Giannoli, Frederic Planchon)

I Know Your Soul (Bölüm 1-2) (Jasmila Zbanic, Damir Ibrahimovic; dirs. Alen Drljevic, Nermin Hamzagic)

Özel Gösterim

La Parte Del Leone: Una Storia Della Mostra (Baptiste Etchegaray, Giuseppe Bucchi)