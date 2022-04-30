Vitrindeki albümler

30 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

ATİLLA ENGİN GROUP ‘NO MONEY NO HONEY’ (ARŞİVPLAK)

Zakir Hussain’den NHOP’a çalışmadığı müzisyen kalmamıştı. 2019 yılında 74 yaşındayken hayata veda eden davulcu Atilla Engin şarkı, türkü ve oyun havalarının caz füzyon yorumlarını yapıyordu. Sayısız anonim eseri yeniden düzenlemiş, onlara bambaşka bir kimlik kazandırmıştı. Kültürümüzün ritimlerinin dünyaya tanıtılmasında en çok emeği geçen gizli kahramanlardan biriydi. Arşivplak, Engin’in yayımlanmamış bir albümünü 35 yıl sonra gün yüzüne çıkardı ve 500 adet plak bastı.

Yetmişli yılların ortalarında Danimarka’ya yerleşen Engin, ilk albümünü 1980 yılında yayımlamıştı (ki bu albüm de 40 yıl sonra aynı plak şirketi tarafından 1000 adet basılmıştı). Seksenlerin ortalarına kadar birkaç albüm yayımlayan Engin, 1986 yılında Amerika’ya taşınmaya karar verdiğinde elindeki “No Money No Honey” adlı son albümü yayımlayamamış, ancak kayıtlar prodüktör Per Meistrup ve ekibi tarafından saklanmıştı.

Albümde Engin’e piyanist Ole Matthiessen, saksofoncu Ole Thoger, basçı Jens Jefsen, perküsyoncu Mehmet Ozan eşlik ediyor. Konuklar Ziya Aytekin ve Arto Tunçboyacıyan.

Engin ayrılırken plak için elyazısıyla bir de not bırakmış, Danimarka’ya duyduğu vefayı dile getirmiş, albümü 10 yılını geçirdiği bu ülkeye ithaf etmişti.

ETNİK SENTETİK ‘SELECTED WORKS 1995 - 2006’ (MÜSTESNA RECORDS)

Kendisini “arada kalmış müzikleri yayımlamayı amaçlayan, tür ve yerden bağımsız İstanbul menşeli plak şirketi” olarak tanımlayan bir oluşum Müstesna Records. Bu sıra dışı plak şirketinin kurucu ortakları ise iki DJ, Ece Özel ile Umut Kaya. Sadece plak formatı olarak icraatta bulunan Müstesna Records’un çatısı altında basılan ilk plak Etnik Sentetik topluluğunun derlemesi.

İstanbul’da müzik ve eğlence hayatının en hareketli zamanlarına tanıklık etmiş bir kuşak, Etnik Sentetik topluluğunu en çok düzenli olarak çaldıkları Kemancı’da izlemişti. Birbirinden cins, Ragga Oktay tipli elemanlardan oluşan Etnik Sentetik, Beyoğlu hayatında bu dönemin ruhunu harfiyen taşıyor; elektronik müzik ile new-wave arasında, yer yer Depeche Mode’u andıran bir sound ile kendi bestelerini çalıyordu. 1995 yılında kurulan ekibin içinde Mahmut Akyalçın, Sami Baruh, Hakan Çağlar, Hüseyin Cebeci, Ali Güven gibi elemanlar gelip geçmişti.

“Selected Works 1995 – 2006” adını taşıyan Etnik Sentetik toplaması, topluluğun tüm zamanlarından seçilmiş sekiz parçayı içeriyor. Repertuvar, Sami, Ece ve Umut tarafından yapılmış; wav formatındaki eski kayıtlar iyileştirilerek plak mastırına aktarılmış. Bu plak sadece 500 adet basıldı.

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