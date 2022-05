Vitrindeki albümler

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Sarp Maden ‘House by the Lake’ (Lycia Records)

Gitarcı, besteci Sarp Maden uzun zamandır aşinaydı perdesiz gitara, ta seksenli yıllarda evini ziyaret ettiği Erkan Oğur’dan beri. Nicedir aklındaydı, ona eğilmek istiyor ancak seslerin uzamasını kontrol altına alarak kullanmak istiyordu, çünkü bu müziği ve soundu, istemediği yönde etkiliyordu. E-bow’dan esinlenerek bir tasarım geliştirmişti. Düşündüğü özel yapım perdesiz gitarı Briken Aliu vücuda getirmiş, sustain mekanizmasını Çağlayan Örge yapmıştı. Bu mekanizma sayesinde, istediği sesi yaylı ya da nefesli bir saz gibi uzatabiliyordu.

“Aperlai” albümünü tamamlayan Sarp, sonrasında zamanını perdesiz gitara ayırmış, onu tanımış, kendine has bir çalma tekniği geliştirmişti. Sırada bunu belgelemek vardı, bir albüm ile...

“House by the Lake” albümü adını Sarp’ın (bir parçada duduk çalan, sosyalist sendikacı Kamil Kartal’ın oğlu) Deniz Mahir Kartal’ın Berlin’deki evine konuk olduğu günlerde birlikte yaptıkları göl kenarındaki yürüyüşlerden alıyor. Albüm, müzisyenler bir araya gelmeden ortaya çıkmış. Sarp gitarları, yanı sıra bas ve davul loplarını, New Jersey’de yaşayan Cengiz Baysal davulları, Apostol Sideridis basları; üç parçada da Ercüment Orkut Hammond ve Rhodes çalmış. Sarp’ın kütüphanesindeki en fantastik albüm.

Bilge Günaydın ‘Sketches Of Green’ (Drom Music)

Piyanist, besteci Bilge Günaydın iki yıl önce ilk albümü “Daydreams”i çıkardığında yeni gelen caz müzisyenleri kuşağına iyi bir örnek teşkil ediyordu. Orada ilginç bir beşli formatını deneyen Bilge, ikinci albümünde de farklı bir orkestra anlayışı ile karşımıza çıkıyor. “Sketches of Green” albümünde klasik bir birleşimi değil, davulsuz bir üçlüyü tercih etmiş Bilge. Gitarcı Cenk Erdoğan ve kontrbasçı Ozan Musluoğlu ile kaydetmiş albümü.

Albümün adı, içeriğini ziyadesiyle açıklıyor. Bilge buradaki üçlü için yazılmış beş bestede doğadan ve yeşilden aldığı ilhamı dile getiriyor. Albümdeki tek yorum olan “Ela Gözlüm” türküsüne ise sesi ve özgün dokunuşları ile katkı veriyor. Albümün bir başka ilginç tarafı Cenk’in yaylı tambur çaldığı Akdeniz müziği etkisindeki “Broken Wings” adlı balad. Üçlünün arasındaki müzikal etkileşim ise sapasağlam.

Renkli bir dünyayı tasvir eden bestelerin keyfiyeti yüksek. Duygularını dile getirme gücünde kendini ortaya koyan yeteneklerini çeşitlendirerek sergilemeyi sürdürüyor Bilge. İnsanın ruhunu iyimser duygularla besleyen, betondan alıp doğaya götüren organik bir albüm “Sketches Of Green”.

Not: Drom Music, New York’un önde gelen konser mekânlarından Drom NYC’nin yeni kurduğu müzik şirketi.

Murat Beşer ([email protected])