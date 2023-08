Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 20.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 03:46

SERMON ‘TİLL BİRTH DO US APART’ (BİTUME)

İlk albümünü çıkaran İzmir çıkışlı gotik/doom metal topluluğu Sermon, aslında yeni bir isim değil. Tam 26 yıllık geçmişleri var; çeşitli badireler yaşayıp 2004 yılında dağıldılar, 2021 yılında yeniden toparlandılar. Geride bıraktıkları EP’lerin üzerine şimdi “Till Birth Do Us Part” albümünü yayımladılar.

Bu albümdeki sekiz parçanın tamamı yeni. Bu parçalar henüz toparlanmış bir ekip için ziyadesiyle olgun. Üçlünün müzikal uyumu da sanki yıllardır birlikte çalıyor gibi. Gitarda Cem Barut, gitar, keyboard ve davul programlamada Durmuş Kalın, vokalde ise Harun Altun var. Ancak bu bas gitarsız ve davulsuz topluluğun davul programları hiç rahatsız edici değil. Kompozisyonlar derinlikli, kontrpuanlar şaşırtıcı. Gotik çizgiler ile senfoni dengeli bir bütünlük arz ediyor. Parçalar içinde taşıdığı tüm kasvete karşın melodik bir zarafet içinde. Konular mitolojik ve dini dokunmalar içeriyor. Albümün adı ve kapak görseli içeriğini iyi yansıtıyor.

“Till Birth Do Us Part” sadece türünün arazisi içindekilere değil, genel olarak metal dinleyicisine hitap edecek kadar cazip bir albüm. Sermon’un şimdiye kadar yaptığı en güçlü çıkış. Not: Albüm CD formatında 200 adet basıldı, hızla tükenince ikinci baskı yapıldı.

SÜLFÜR ENSEMBLE ‘III (THREE SONGS ABOUT BANGİNG HEADS, FALLEN HEROES AND OUR ARTİLLERY)’



İstanbullu underground-sludge-doom metal-hardcore topluluğu Sülfür Ensemble, canlı kayıtları pek seviyor, haklı olarak yaptıkları müziğin ruhunun da buna çok uygun düştüğünü düşünüyor. Bu nedenle kısa süreli kayıtlardan oluşan işler yayımlıyor. İkisi İngilizce üç şarkıdan oluşan üçüncü EP’lerini (daha önceki çalışmalarda olduğu üzere) Kadıköy’deki Jam Session’da birkaç saat içerisinde paketlemişler. Burada pahalı olduğu için CD’yi Bulgaristan’da bastırmışlar, sadece 500 adet. Kapak ise yerli matbaada... Kapak Endonezyalı Bagus Rio tarafından yapılmış; onları Instagram’dan takibe alan biriymiş önceleri. Topluluğun kadrosu metal camiasının tanıdık simalarından oluşuyor: Vokalde Erdem Çapar, davulda “Pedro” lakaplı Emre Şahin, gitarda Levent Ersoy, basta Burak Özgüney var. Açılıştaki “Kan Ter Boyun Ağrısı” seslendirmeci Harun Can’ın sesiyle başlıyor. Ritmik, melodik bir klasik heavy metal şarkısı bu. İkinci parça “My Pale Comrade” bu çalışmanın video klipli şarkısı. Evgeny Grinko’nun orkestrasından çellocu Yana Chekina’nın eşlik ettiği üçüncü parça “Silver Devil” ise Sülfür Ensemble’ın erken dönemlerine işaret ediyor.

Not: Bu kayıtlardan sonra davulcu Pedro ayrılarak Kanada’ya yerleşti, yerine Onat Hafız geldi.