Vitrindeki Albümler - 22 Şubat 2026

CEM YARKIN ‘GİTME KAL’

Besteci, gitarcı Cem Yarkın, müzik camiamızın kolektif bilince sahip, sayıları maalesef az organik aydınlarından biri. Kendisini Özgün Kent Müzikçileri, Okyanus, Kırmızı Balon ve Yapıcılar topluluklarında kurucu üye ve besteci olarak tanımış, toplumsal temalı şiirsel ifadeleri ne kadar beceriyle ürettiğine şahit olmuştuk. Müziğin farklı kulvarlarındaki üretimi sonucu “Böyle Buyurdu Zerdüşt” oyunundaki özgün müzik çalışmasıyla 2020 Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülü’nü kazanması tesadüf değildi Cem’in.

Şimdi ilk solo albümü “Gitme Kal”da ustası olduğu bir buluşturmayı işliyor, edebiyat ile müziği yan yana getiriyor. Pop, caz, rock, folk... Protest şairlerin şiirlerinden bestelenen eserlerden oluşan 10 şarkılık albüm, Cem’in politik duruşunu eksiksiz yansıtıyor.

Mehmet Barış, Hasan Hüseyin Demirel, Nâzım Hikmet, Melih Cevdet, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Harun Güzeloğlu ve Gabriela Mistral’ın satırları, Cem’in müziğiyle yeniden hayat buluyor.

Albümün yapımcısı, ayrıca düzenleme, mix ve mastering yükünün taşıyıcısı Metin Tapkı. Umut ve dayanışmanın ehemmiyetinin altını çizen, insanoğlunun belleğini diri tutan, melodik ve yumuşak bir müzikal dile sahip olan ama içerik olarak hesap soran bu albüm, hepimizi barışa davet ediyor.

NOİSE DESİGNERS ‘BATAKDANS’ (TAMAR RECORDS)

Bizde adına synthe-wave/ dark-wave denen “kökü dışarıda” bir müzik türü var ki, dinleyicisi az ama dibine kadar sadık ve tutkuludur. Türün marjinalliğine karşın, bizde zaman zaman bu türü dünyadaki örneklerine taş çıkarırcasına yapan topluluklar çıkmıyor değil.

İşte onların son örneklerinden biri Noise Designers... Dört parçadan oluşan EP’leri “Batakdans”, “karanlığın derinliklerinde doğan bir melankoli” tarifinin hakkını sonuna kadar veren bir iş. Noise Designers, çok taze bir ekip; 2024 yılında vokal yapıp gitar çalan Efe Miraç Tok (Dust Echo) ve basçı Emir Yaşa (Villor) tarafından kurulmuş.

Double Echo, Jakuzi, Art Diktatör gibi türünün iyi yerli örneklerinin yoluna baş koyan ikili, bu çalışmayla sadece abilerini takipte kalmamış olduğunu, ufak ufak kendilerine has özellikler katmayı da becerdiklerini ortaya koyuyor. İçsel ve karanlık bir çalışma haliyle...

Dinlediğimiz dört parça türünün tipik özelliklerini barındırmakla birlikte, uzun müzikal pasajlar, kısa cümlelerden kurulmuş minimal şarkı sözleriyle dikkati çekiyor. Koyu çığlıklar eşliğinde yarattığı melankolik ve depresif iklimle, iyi bir başlangıç “Batakdans”.

Noise Designers bu çalışmayla ile özgün bir yolculuğa doğru pupa yelken yol alıyor. Daha da alacak.