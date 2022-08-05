Yalıkavak’ta bir ‘yaz rüyası’

05 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Sanat galerilerinin yaz sezonunu boş geçmeyerek güneye, özellikle de Bodrum’a indiklerine son yıllarda daha fazla tanık olmaya başladık, Art On da onlardan biri. Art On Bodrum, bu yaz misafirleriyle Elements Yalıkavak’ta “Summer Dreamin” sergisiyle buluşuyor.

Serginin, adını William Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” eserinden alması dışında da ilgi çekici özellikleri var. Elements Yalıkavak aslında mimar Emre Arolat’ın tasarladığı birkaç bloktan oluşan bir proje. Art On Bodrum da geçen yıldan bu yana bunlardan birindeki “örnek evde” konumlanıyor. Üç katlı, son derece lüks, modern, Yalıkavak Koyu’na bakan bir ev. Enfes bir günbatımı manzarasına sahip. Sergilenen eserler de bir eve nasıl yerleştirilmesi gerekiyorsa öyle yerleştirilmiş. Salonun duvarlarında, merdivenlerde, masaların üzerinde, televizyonlarda, balkonda, terasta, yani evin her yerinde farklı kuşaktan sanatçıların eserlerini görmek mümkün. Bir eserin yatak odasının duvarında nasıl görüneceğini göstermesi ayırt edici bir özellik. Eserler heykel, yeni medya, fotoğraf, resim, rölyef gibi farklı disiplinlerden.

Kerem Giriş, Macun

GENİŞ SEÇKİ

Kerem Giriş’in camı şekillendirerek yaptığı “macun” heykelleri ve tabloları etkileyici ve en çok ilgi gören eserler arasında. Hüseyin Aksoylu’nun eskiz yapmadan ortaya çıkardığı siyah beyaz tablolar da beğeni topluyor. Oddviz’in kolajlarının detaylarında kaybolmak da mümkün. Sergideki diğer sanatçılar şöyle: Ahmet Elhan, Bahadır Hızol, Damla Sari, Dolanbay, Enis Malik Duran, Gürsel Soyel, Koray Tokdemir, Mert Diner, Olcay Kuş, Onur Mansız, Ozan Türkkan, Ömer Emre Yavuz, Sencer Vardarman, Ufuk Yılmaz ve Ülgen Semerci. Sergi, 28 Ağustos’a kadar görülebilir.