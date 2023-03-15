YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 00:04

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 00:04

- Türk edebiyatında 1950 kuşağı denilince ilk akla gelen isimlerinden, yazın alanında Türkiye’deki örgütlü mücadelenin kurucularından, yaşamını edebiyata ve topluma adamış usta yazar Adnan Özyalçıner, Yağmurda ve Yüzleşmeler (Everest Yayınları) adlı yeni kitaplarıyla kapağımızda.

Yağmurda kitabında İstanbul’u, yoksul halkı, buğulu camlardan olanı biteni izleyen çocuk yalnızlığını, kadın cinayetlerini, sığınmacıların ölüm yolculuklarını, Gezi Direnişini kısa öykülerle işliyor Özyalçıner.

Yüzleşme’de ise 2015’te yaşama veda eden eşi, usta şair Sennur Sezer’e, o yokken olanı biteni haber veriyor. Yaşamla, kentle, yöneticilerle, yönetilenlerle, yönetenlerin bizlere yaşattıklarıyla yüzleşiyor; şairi, yazarı uyarıyor, tarihe not düşüyor. Mehmet S. Aman’ın söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yayın dünyasının, bu yönde toplumu bilinçlendirici ve çocuklara dönük bilgilendirici kitaplar yayımlamaya başladığına fakat ilkesel bağlamda sürdürülmesi gereken bu konunun yıllar içinde unutulup gittiğine dikkat çektiği “Deprem, çocuk, genç ve edebiyat” başlıklı yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Bir yol haritanız olmalı” başlıklı yazısında, The Paris Review’de yıllarca sürdürülen yazar söyleşilerinden derlemenin yer aldığı, daha önce 2 cilt olarak yayımlanan 2 kitabın tümleyicisi Yazarın Yol Haritası (Çev. Perihan Sevde Nacak, Timaş Yay.) kitabının okurken / yazarken kendi yol haritanızı çizmenize olanak sağladığını imliyor.

- Adnan Binyazar, “Şair aşkı” başlıklı yazısında, Cemal Süreya’nın, eşi Zuhal Tekkanat’a gönderdiği, eşine sevgisini içeren mektuplardan oluşan; Süreya’nın şiirle düzyazı arasında yarattığı özgün üslubu ve beslendiği şiirsel kaynaklar açısından da ayrı bir değer taşıyan On Üç Günün Mektupları’nı (Can Yayınları) merceğe alıyor.

- Gamze Akdemir, 22 kitaba, sayısız makaleye, röportaja ve fotoğrafa imza atmış usta gazeteci, yazar ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın ile yazın ve fotoğrafın bileştiği yaşamını, yapıtlarını ve yeni tasarılarını konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Hacer Kılcıoğlu’nun yinelenip duran, renkleri bir yerlerde unutulmuş, farklı olandan arınık yaşamaların yalnızlığı üzerine de düşünmeye çağıran Bas Pedala Luna (Günışığı Kitaplığı) ve Göknur Birincioğlu’nun Alpler’den Karadeniz’e uzanan yedi büyük dokunuş sunduğu, her biri yılların süzgecinden geçmiş masallardan oluşan Kaleydoskobumdaki Öyküler’ini (Final Kültür Sanat Yay.) merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir



