Yaşam dolu piyanist: Dmitriy Şişkin

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 05:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 05:34

Orkestraya konserin ilk bölümünde. Rahmaninov’un 3 numaralı konçertosunda eşlik eden Şişkin konser sonunda salonu dolduran dinleyicilerin yoğun bis isteği üzerine sahnedeki yerini yeniden alarak W. A. Mozart’ın “Türk Marşı” adıyla bilinen “Rondo alla Turca” yapıtını kendi yorumuyla icra ederek dinleyiciden büyük beğeni topladı. Müzik yolculuğuna kendi bestelerini de ekleyen başarılı piyanist Şişkin’le kariyerine ilişkin merak ettiklerimizi sorduk. Bu kez müziğine değil sözlerine kulak veriyoruz…



SAMİMİ VE SICAK

“Müzik bir ömür boyu yeterlidir, ancak müzik için bir ömür yetmez” diyen Rachmaninoff’un 150 yaşı için düzenlenen konserde bir araya geldik. Onun müziğine nasıl yaklaşıyorsunuz?

Onu hayatı seven, yolunda mücadele eden ama büyük bir yürek ve tutkunun yardımıyla başarıya ulaşan biri olarak tanımlardım.

Rahmaninov’un “Piyano Konçertosu No. 3” performansınızdan sonra W. A. Mozart’ın “Türk Marşı”nı özgün yorumunuzla icra ederek dinleyiciye şık bir jest yaptınız. Neler söylemek istersiniz?

Sahnede bulunduğum süre boyunca sıcak ve samimi olan dinleyici kitlesine dikkat çekmek isterim. Müziğe gönül vermiş kişiler için performans sergilemek her zaman büyük bir zevk ve keyif.



Sizi en çok etkileyen piyanistler kimler oldu?

Bahsetmek istediğim birçok piyanist, müzisyen var: Mihail Pletnev, Vladimir Horovitz, Sergey Rahmaninov ve diğerleri!



KONSER TURLARI



Kariyerinizde birçok yarışmada dereceleriniz, birincilikleriniz var. Bu yarışmalar sizin müzikal yaşamınızı nasıl değiştirdi ve ileride sizi neler bekliyor?



Yarışmalar hayatımın büyük bir parçası. Bana Büyük Varşova Filarmoni Salonu veya Tokyo’daki Metropolitan Tiyatrosu ve diğerleri gibi bazı efsanevi sahnelerde performans sergileme fırsatı sağladılar, bu bana diğer birçok harika müzisyenle iyi bir iletişim deneyimi sağladı ve buna minnettarım. Yakın gelecekte konser turları ile Güney Kore, İtalya, İsviçre’yi ziyaret etmeyi planlıyorum. Dört gözle bekliyorum.



Türk sanatseverler sizi yakın zamanda ülkemizde tekrar dinleyebilecek mi?



Müziği daha fazla paylaşmak için mümkün olduğunca çok kez Türkiye’ye gelmeyi çok isterim!



Konserlerinizde sahneye çıkmadan önce nasıl hissediyorsunuz? Bu duygunuzu hangi parça ile bağdaştırırsınız?



Tabii ki heyecanlı hissediyorum, o an tamamen yaşadığımı ve her şeyi yapabileceğimi hissettiğim an! Bana güç ve kuvvet veriyor. Parça göz önüne alındığında -birini seçmek zor çünkü sahnede her seferinde farklı bir his oluyorbirini seçmek gerekirse bu Rahmaninov Sonatı no. 2 olur. Tutku, hüzün, melankoli ve sonunda mutlulukla dolu olduğu için…