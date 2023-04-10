Yaşam dolu piyanist: Dmitriy Şişkin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile piyanist Dmitriy Şişkin CRR Konser Salonu’nun 2023-2024 sezon açılış konserinde, 5 Nisan Çarşamba akşamı sahne aldı.
Orkestraya konserin ilk
bölümünde. Rahmaninov’un 3 numaralı
konçertosunda eşlik eden Şişkin konser
sonunda salonu dolduran dinleyicilerin
yoğun bis isteği üzerine sahnedeki yerini
yeniden alarak W. A.
Mozart’ın “Türk Marşı”
adıyla bilinen “Rondo
alla Turca” yapıtını
kendi yorumuyla icra
ederek dinleyiciden
büyük beğeni topladı.
Müzik yolculuğuna kendi
bestelerini de ekleyen
başarılı piyanist Şişkin’le
kariyerine ilişkin merak
ettiklerimizi sorduk.
Bu kez müziğine değil
sözlerine kulak veriyoruz…
SAMİMİ VE SICAK
- “Müzik bir ömür boyu yeterlidir, ancak müzik için bir ömür yetmez” diyen Rachmaninoff’un 150 yaşı için düzenlenen konserde bir araya geldik. Onun müziğine nasıl yaklaşıyorsunuz?
Onu hayatı seven, yolunda mücadele eden ama büyük bir yürek ve tutkunun yardımıyla başarıya ulaşan biri olarak tanımlardım.
- Rahmaninov’un “Piyano Konçertosu No. 3” performansınızdan sonra W. A. Mozart’ın “Türk Marşı”nı özgün yorumunuzla icra ederek dinleyiciye şık bir jest yaptınız. Neler söylemek istersiniz?
Sahnede bulunduğum süre boyunca
sıcak ve samimi olan dinleyici kitlesine
dikkat çekmek isterim. Müziğe gönül
vermiş kişiler için performans sergilemek
her zaman büyük bir zevk ve keyif.
- Sizi en çok etkileyen piyanistler kimler oldu?
Bahsetmek istediğim birçok piyanist,
müzisyen var: Mihail Pletnev, Vladimir
Horovitz, Sergey Rahmaninov ve diğerleri!
KONSER TURLARI
- Kariyerinizde birçok yarışmada
dereceleriniz, birincilikleriniz var. Bu
yarışmalar sizin müzikal yaşamınızı
nasıl değiştirdi ve ileride sizi neler
bekliyor?
Yarışmalar hayatımın
büyük bir parçası. Bana
Büyük Varşova Filarmoni
Salonu veya Tokyo’daki
Metropolitan Tiyatrosu
ve diğerleri gibi bazı
efsanevi sahnelerde
performans sergileme
fırsatı sağladılar, bu
bana diğer birçok harika
müzisyenle iyi bir iletişim
deneyimi sağladı ve
buna minnettarım. Yakın
gelecekte konser turları
ile Güney Kore, İtalya,
İsviçre’yi ziyaret etmeyi
planlıyorum. Dört gözle
bekliyorum.
- Türk sanatseverler sizi yakın
zamanda ülkemizde tekrar
dinleyebilecek mi?
Müziği daha fazla paylaşmak için
mümkün olduğunca çok kez Türkiye’ye
gelmeyi çok isterim!
- Konserlerinizde sahneye
çıkmadan önce nasıl hissediyorsunuz?
Bu duygunuzu hangi parça ile
bağdaştırırsınız?
Tabii ki heyecanlı hissediyorum, o
an tamamen yaşadığımı ve her şeyi
yapabileceğimi hissettiğim an! Bana
güç ve kuvvet veriyor. Parça göz önüne
alındığında -birini seçmek zor çünkü
sahnede her seferinde farklı bir his oluyorbirini seçmek gerekirse bu Rahmaninov
Sonatı no. 2 olur. Tutku, hüzün, melankoli
ve sonunda mutlulukla dolu olduğu için…
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