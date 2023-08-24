Yaşamkent'te "Antakya" Etkinliği düzenlenecek

Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:39

Güncelleme: 24.08.2023 - 15:39

Ankara’da, Cüneyne KSE Dergisi, Akdoğan Yayınevi, Antakya Aalen Kültür Derneği ile Nehirden KSE Bülteni tarafından düzenlenen ve Özgür Sanatçılar Derneği’nin de katkılarını sunduğu “Antakya Etkinliği” 25 Ağustos Cuma günü (yarın) saat 14.00’de Yaşamkent Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı’nda yapılacak. Kamil Akdoğan ve Mehmet Karasu tarafından açılış konuşmaları yapılacak olan etkinliğin sunuculuğunu Hasan Tahsin Deda üstlenecek. Sabahattin Yalkın videosu, şiir ve fotoğrafların da yer alacağı etkinlik baştan sona kaydedilerek Hataylı yönetmen Ferhat İşlek tarafından belgesele dönüştürülecek. Etkinlikte ayrıca tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edilecek ve Antakya konulu kitaplar ücretsiz dağıtılacak.

Şiirler, Şarkılar ve Anılar

Umut Erkurt’un müziklerinin yer alacağı etkinlikte, Ferhat İşlek’in “Yaralarımızı Sarıyoruz” ve Leyla Karataş’ın, “Antakya-Deprem” görsel sunumu ile Kâmil Akdoğan’ın “Bir Şiir Bir Şair” ve Neslihan Kanuncu Seçkin’in “Hatay’da İz Bırakan Kadınlar” sunumu yapılıcak. Etkinlikte ayrıca Hikmet Güzel, Zeynel Kadayıfcı, Nebihe Karasu, Emire Ünal, Leyla Karataş, Elif Özlem Durak ve Selçuk Ceyhan tarafından şiirler okunacak ve Acibe Sıkar ile Sevim Eskiocak şarkılar seslendirecek. Belen Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu 4/A Sınıfı Öğrencilerinin “kısa video gösterimi” yapacağı programda, Cenk Ayman ise anı anlatacak.