"Yaşayan Körfez" sualtı fotoğraf sergisi açıldı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 12:38

Güncelleme: 04.08.2023 - 12:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) işbirliğiyle hazırlanan Yaşayan Körfez sualtı fotoğraf sergisi, 4 Ağustos ve 4 Eylül tarihleri arasında Konak metro istasyonunda İzmirlilerle buluşacak. İzmir Körfezi’nde yaşayan deniz canlıların fotoğraflarından oluşan sergi, Körfez’in biyolojik zenginliğini gözler önüne serecek.

“YAŞAYAN KÖRFEZ” FOTOĞRAFLARLA TANITILACAK

Sergide, Körfez’deki biyolojik çeşitliliğin izlenmesi amacıyla Bostanlı, Konak, İnciraltı, Sahilevleri, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla ve Mordoğan’da yapılan su altı dalışları sonucunda elde edilen fotoğraflar yer alacak. Sualtı fotoğrafçısı Murat Kaptan’ın çektiği 60 fotoğraftan oluşan sergi, Yaşayan Körfez seferberliği ile her gün daha temiz hâle gelen İzmir Körfezi'nin biyolojik çeşitliliğini yansıtıyor. Sergi, 4 Ağustos-4 Eylül 2023 tarihlerinde Konak metro istasyonunda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde yer alacak.

KÖRFEZDEKİ CANLILAR YER ALACAK

Yaşayan Körfez sualtı fotoğraf sergisinde İzmir Körfezi’nde ilk defa görüntülenip kayda geçen horozbina balıkları, denizatları, sadece temiz denizlerde yaşamını sürdürebilen tüplü kurtlar ve yumurtlama anında Körfez’de ilk defa fotoğrafı çekilen deniztavşanları gibi birçok canlının fotoğrafları bulunuyor.