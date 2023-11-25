Yazar Cengiz Tatar, Ankara kitap fuarında

Yayınlanma: 25.11.2023 - 17:59

Güncelleme: 25.11.2023 - 17:59

Yazar Cengiz Tatar; cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan aramızdan ayrılışına dek yaşadıklarını kapsayan “Mustafa Kemal Atatürk’ü Tanımak ve Anlamak” kitabını, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına armağan etti. Kitabı Atatürk'ü tanımak ve anlamak için bir başucu eseri olarak nitelendiren yazar Tatar, "Atatürk'ü tanımak ve anlamak, onun prensiplerini, düşünce sistemini ve kişisel niteliklerini bilmek ve benimsemektir. Tam bağımsız bir devlet olarak akıl ve bilimin rehberliğinde laik dünya görüşü ile halkın kendi kendini yöneterek egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olmasını hedefleyen bir devlet adamı Atatürk, vatanseverliği, bağımsız karakteri ve devrimleri ile sonsuza kadar yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" diyor. Tatar, 1-10 Aralık tarihlerinde ATO Cogresıum'da gerçekleşecek 19. Ankara Kitap Fuarı'nda 100.yıla armağan ettiği eserinin okuyucularıyla buluşacak. Yazarın imza günü 3 Aralık'ta saat 13.00 ile 18.00 arasında gerçekleşecek.





