Yazarlarımız Ankara Kitap Fuarı’nda...

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 04:05

Yazarlarımız Işık Kansu, Ülkün Tansel, A. Celal Binzet, Niyazi Altunya ve İsa Küçük kitaplarını imzaladı, okurlarıyla sohbet etti. 209B numarada yer alan Cumhuriyet Kitapları standında fuar boyunca imza etkinliklerine devam edilecek.

Bugün ise Halil Genç saat 12.00’de, Alper Akçam saat 13.00’te, Prof. Dr. Üstün Dökmen saat 14.00’te, Hüner Tuncer ile Erendiz Atasü ise saat 15.00’te okurlarıyla bir araya gelecek. Ayrıca, Halil Genç, bugün saat 11.00’de “Romanda Taraf Olma Ekseninde Senden Bir Ben” başlıklı bir söyleşi yapacak. Prof. Dr. Dökmen ise 13.00’te “Edebiyatın Tanıklığı” üzerine söyleşiye katılacak.