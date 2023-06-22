Yazın gidilebilecek 10 açık hava sineması!
Sıcak yaz akşamlarını en keyifli şekilde geçirmenin yollarından biri açık hava sinemaları. Kimi zaman boğaza karşı bir yalı ya da yeşillikler içinde bir bahçe kimi zaman da modern bir alışveriş merkezinin teras katı. İşte en iyi 10 açık hava sineması.
Yazın gelmesiyle birlikte birçok etkinlik alanı açık hava sinema etkinliği yapmaya başladı. Bu sıcak yaz günlerinde film izlemek için gidebileceğiniz 10 etkinlik alanını sizler için derledik.
ZORLU PSM
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin amfisinde yapılan açık hava gösterimleri uzun süredir yoğun bir aktılıma sahip. Gösterilecek filmler:
Charlie'nin Melekleri - 22 Haziran
Amsterdam - 4 Temmuz
Asfaltın Kralları - 6 Temmuz
Elvis - 11 Temmuz
Thor - 13 Temmuz
ARTUR TATİL KÖYÜ
Artur Tatil Köyü Açıkhava Sineması, sevilen filmleri buluşturmaya devam ediyor.
Ağaçlar Ayakta Ölür - 22 Temmuz
Ölün Bizi Ayırana Dek - 2 Ağustos
Şen Makas - 12 Ağustos
BULVAR 216 AÇIK HAVA SINEMASI
Tanrının Yarattıkları - 2 Ağustos
Suç Bende - 4 Ağustos
Belki Evet Belki Hayır - 5 Ağustos
Ela ile Hilmi ve Ali - 9 Ağustos
Fleabag - 11 Ağustos
Serseri Aşıklar - 12 Ağustos
Masum - 16 Ağustos
Bebek Servisi - 18 Ağustos
Sonsuz Sır - 19 Ağustos
Tanrının Unuttuğu Yer - 23 Ağustos
Dali Diyarı - 25 Ağustos
İyi Şanslar Leo Grande - 26 Ağustos
Tori ve Lokita - 30 Ağustos
Kurak Günler - 1 Eylül
Ren Altını - 2 Eylül
Uçsuz Bucaksız - 6 Eylül
Carmen - 8 Eylül
Her Şey Her Yerde Aynı Anda - 9 Eylül
BEYKOZ KUNDURA
Eski ayakkabı fabrikası olan tesis, çeşitli dizi ve film projeleri için set olarak kullanılmak üzere onarılmıştı. Ardından çeşitli kültür sanat aktivitelerine de ev sahipliği yapmaya başlayan Kundura’nın en sevilen yaz etkinlik serisi de Bir Yaz Gecesi Sineması. İşte yer alacak filmler:
Tatlı Hayat – 4 Ağustos
8 Buçuk – 5 Ağustos
Kızgın Güneş – 6 Ağustos
Baba – 18 Ağustos
Baba II – 19 Ağustos
Tatlı Hayat – 20 Ağustos
FİŞEKHANE
Fişekhane 2023 yazında da birbirinden özel filmlerle sinemaseverleri mutlu edecek. İşte Fişekhane Su Kulesi’nde sinema severlerle buluşacak filmler:
Korsaj- 23 Haziran
Resmi Yarışma – 24 Haziran
Frankenstein – 28 Haziran
Güneş Sonrası – 30 Haziran
Pi’nin Yaşamı – 1 Temmuz
Çaykovski’nin Karısı – 5 Temmuz
Saint Omer- 7 Temmuz
Suç Bende – 8 Temmuz
Maskeli Balo- 12 Temmuz
Tori ve Lokita- 14 Temmuz
Belki Evet, Belki Hayır – 15 Temmuz
Masum – 19 Temmuz
Teftiş – 21 Temmuz
The Seagull – 22 Temmuz
Ayrılma Kararı – 26 Temmuz
Fleabag- 28 Temmuz
Tanrının Yarattıkları – 29 Temmuz
FERİYE
İstanbul etkinlik mekanları arasında yüzünü şehrin ikonik simgelerine dönmüş en özel yerlerden biri de Feriye’dir. Feriye’de izleyebileceğin filmler ise şöyle:
The Doors – 23 Haziran
Leyla’nın Kardeşleri – 7 Temmuz
Cafe Society – 14 Temmuz
Carol – 26 Temmuz
Emily – 4 Ağustos
Cesaretin Var Mı Aşka? – 9 Ağustos
Belki Evet, Belki Hayır – 18 Ağustos
Ayrılma Kararı – 25 Ağustos
Balina – 1 Eylül
Dali Diyarı – 8 Eylül
Güneş Sonrası – 15 Eylül
Yeni Baştan – 22 Eylül
Resmi Yarışma – 27 Eylül
ENKA SANAT
Enka Vakfı bünyesindeki Enka Sanat, sanatçıyı desteklemek ve sanatı daha fazla sanat severle buluşturmayı amaç edinmiş kurumlarından biri. Enka Sanat ve Başka Sinema işbirliğiyle gerçekleşecek ‘Sinema Günleri’ kapsamında gösterimi gerçekleşecek filmler şöyle:
Karanlık Gece – 4 Ağustos
Elvis – 7 Ağustos
Balina – 9 Ağustos
Dali Diyarı – 11 Ağustos
Frankenstein- 14 Ağustos
Maskeli Balo – 16 Ağustos
Ela İle Hilmi ve Ali – 21 Ağustos
Carmen – 22 Ağustos
Suç Bende – 25 Ağustos
SULTAN PARK
İstanbul’un en merkezi yerinde özenle korunan yeşil alanlarından olan Sultan Park'ta da birçok film yer alacak. Gösterime girecek filmler:
Paris’te Gece Yarısı - 3 Temmuz
Bohemian Rapsody - 17 Temmuz
Green Book - 31 Temmuz
The Gentleman - 7 Ağustos
Elvis - 14 Ağustos
La La Land - 21 Ağustos
Leon - 4 Eylül
HILLSIDE CITY CLUB ETİLER
Spor ve iyi yaşam kulübü Hillside City Club Etiler, Başka Sinema iş birliğiyle yaz boyunca her salı ve perşembe gecesi, şehrin merkezinde bir açık hava sinemasına dönüşüyor. Yer alacak filmler:
No Hard Feelings - 4 Temmuz
Official Competition - 6 Temmuz
Aftersun - 11 Temmuz
About My Father - 13 Temmuz
The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry - 18 Temmuz
Dalilan - 20 Temmuz
Aşkın Bununla Ne İlgisi Var? - 25 Temmuz
Maybe I Do - 27 Temmuz
İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ
1952 yılında kurulmuş olan İstanbul Yelken Kulübü'nde gösterime girecek filmler:
Güneş Sonrası - 22 Haziran
İlgi Manyağı - 10 Temmuz
Belki Evet Belki Hayır - 31 Temmuz
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