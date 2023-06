Yazın gidilebilecek 10 açık hava sineması!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 18:02

Güncelleme: 22.06.2023 - 18:02

Yazın gelmesiyle birlikte birçok etkinlik alanı açık hava sinema etkinliği yapmaya başladı. Bu sıcak yaz günlerinde film izlemek için gidebileceğiniz 10 etkinlik alanını sizler için derledik.

ZORLU PSM

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin amfisinde yapılan açık hava gösterimleri uzun süredir yoğun bir aktılıma sahip. Gösterilecek filmler:

Charlie'nin Melekleri - 22 Haziran

Amsterdam - 4 Temmuz

Asfaltın Kralları - 6 Temmuz

Elvis - 11 Temmuz

Thor - 13 Temmuz

ARTUR TATİL KÖYÜ

Artur Tatil Köyü Açıkhava Sineması, sevilen filmleri buluşturmaya devam ediyor.

Ağaçlar Ayakta Ölür - 22 Temmuz

Ölün Bizi Ayırana Dek - 2 Ağustos

Şen Makas - 12 Ağustos

BULVAR 216 AÇIK HAVA SINEMASI

Tanrının Yarattıkları - 2 Ağustos

Suç Bende - 4 Ağustos

Belki Evet Belki Hayır - 5 Ağustos

Ela ile Hilmi ve Ali - 9 Ağustos

Fleabag - 11 Ağustos

Serseri Aşıklar - 12 Ağustos

Masum - 16 Ağustos

Bebek Servisi - 18 Ağustos

Sonsuz Sır - 19 Ağustos

Tanrının Unuttuğu Yer - 23 Ağustos

Dali Diyarı - 25 Ağustos

İyi Şanslar Leo Grande - 26 Ağustos

Tori ve Lokita - 30 Ağustos

Kurak Günler - 1 Eylül

Ren Altını - 2 Eylül

Uçsuz Bucaksız - 6 Eylül

Carmen - 8 Eylül

Her Şey Her Yerde Aynı Anda - 9 Eylül

BEYKOZ KUNDURA

Eski ayakkabı fabrikası olan tesis, çeşitli dizi ve film projeleri için set olarak kullanılmak üzere onarılmıştı. Ardından çeşitli kültür sanat aktivitelerine de ev sahipliği yapmaya başlayan Kundura’nın en sevilen yaz etkinlik serisi de Bir Yaz Gecesi Sineması. İşte yer alacak filmler:

Tatlı Hayat – 4 Ağustos

8 Buçuk – 5 Ağustos

Kızgın Güneş – 6 Ağustos

Baba – 18 Ağustos

Baba II – 19 Ağustos

Tatlı Hayat – 20 Ağustos

FİŞEKHANE

Fişekhane 2023 yazında da birbirinden özel filmlerle sinemaseverleri mutlu edecek. İşte Fişekhane Su Kulesi’nde sinema severlerle buluşacak filmler:

Korsaj- 23 Haziran

Resmi Yarışma – 24 Haziran

Frankenstein – 28 Haziran

Güneş Sonrası – 30 Haziran

Pi’nin Yaşamı – 1 Temmuz

Çaykovski’nin Karısı – 5 Temmuz

Saint Omer- 7 Temmuz

Suç Bende – 8 Temmuz

Maskeli Balo- 12 Temmuz

Tori ve Lokita- 14 Temmuz

Belki Evet, Belki Hayır – 15 Temmuz

Masum – 19 Temmuz

Teftiş – 21 Temmuz

The Seagull – 22 Temmuz

Ayrılma Kararı – 26 Temmuz

Fleabag- 28 Temmuz

Tanrının Yarattıkları – 29 Temmuz

FERİYE

İstanbul etkinlik mekanları arasında yüzünü şehrin ikonik simgelerine dönmüş en özel yerlerden biri de Feriye’dir. Feriye’de izleyebileceğin filmler ise şöyle:

The Doors – 23 Haziran

Leyla’nın Kardeşleri – 7 Temmuz

Cafe Society – 14 Temmuz

Carol – 26 Temmuz

Emily – 4 Ağustos

Cesaretin Var Mı Aşka? – 9 Ağustos

Belki Evet, Belki Hayır – 18 Ağustos

Ayrılma Kararı – 25 Ağustos

Balina – 1 Eylül

Dali Diyarı – 8 Eylül

Güneş Sonrası – 15 Eylül

Yeni Baştan – 22 Eylül

Resmi Yarışma – 27 Eylül

ENKA SANAT

Enka Vakfı bünyesindeki Enka Sanat, sanatçıyı desteklemek ve sanatı daha fazla sanat severle buluşturmayı amaç edinmiş kurumlarından biri. Enka Sanat ve Başka Sinema işbirliğiyle gerçekleşecek ‘Sinema Günleri’ kapsamında gösterimi gerçekleşecek filmler şöyle:

Karanlık Gece – 4 Ağustos

Elvis – 7 Ağustos

Balina – 9 Ağustos

Dali Diyarı – 11 Ağustos

Frankenstein- 14 Ağustos

Maskeli Balo – 16 Ağustos

Ela İle Hilmi ve Ali – 21 Ağustos

Carmen – 22 Ağustos

Suç Bende – 25 Ağustos

SULTAN PARK

İstanbul’un en merkezi yerinde özenle korunan yeşil alanlarından olan Sultan Park'ta da birçok film yer alacak. Gösterime girecek filmler:

Paris’te Gece Yarısı - 3 Temmuz

Bohemian Rapsody - 17 Temmuz

Green Book - 31 Temmuz

The Gentleman - 7 Ağustos

Elvis - 14 Ağustos

La La Land - 21 Ağustos

Leon - 4 Eylül

HILLSIDE CITY CLUB ETİLER

Spor ve iyi yaşam kulübü Hillside City Club Etiler, Başka Sinema iş birliğiyle yaz boyunca her salı ve perşembe gecesi, şehrin merkezinde bir açık hava sinemasına dönüşüyor. Yer alacak filmler:

No Hard Feelings - 4 Temmuz

Official Competition - 6 Temmuz

Aftersun - 11 Temmuz

About My Father - 13 Temmuz

The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry - 18 Temmuz

Dalilan - 20 Temmuz

Aşkın Bununla Ne İlgisi Var? - 25 Temmuz

Maybe I Do - 27 Temmuz

İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ

1952 yılında kurulmuş olan İstanbul Yelken Kulübü'nde gösterime girecek filmler:

Güneş Sonrası - 22 Haziran

İlgi Manyağı - 10 Temmuz

Belki Evet Belki Hayır - 31 Temmuz