Yazın gidilebilecek 10 açık hava sineması!

Sıcak yaz akşamlarını en keyifli şekilde geçirmenin yollarından biri açık hava sinemaları. Kimi zaman boğaza karşı bir yalı ya da yeşillikler içinde bir bahçe kimi zaman da modern bir alışveriş merkezinin teras katı. İşte en iyi 10 açık hava sineması.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 18:02
Yazın gidilebilecek 10 açık hava sineması!
Abone Ol google-news

Yazın gelmesiyle birlikte birçok etkinlik alanı açık hava sinema etkinliği yapmaya başladı. Bu sıcak yaz günlerinde film izlemek için gidebileceğiniz 10 etkinlik alanını sizler için derledik.

ZORLU PSM

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin amfisinde yapılan açık hava gösterimleri uzun süredir yoğun bir aktılıma sahip. Gösterilecek filmler:

Charlie'nin Melekleri - 22 Haziran

Amsterdam - 4 Temmuz

Asfaltın Kralları - 6 Temmuz 

Elvis - 11 Temmuz

Thor - 13 Temmuz

ARTUR TATİL KÖYÜ 

Artur Tatil Köyü Açıkhava Sineması, sevilen filmleri buluşturmaya devam ediyor.

Ağaçlar Ayakta Ölür - 22 Temmuz

Ölün Bizi Ayırana Dek - 2 Ağustos

Şen Makas - 12 Ağustos

BULVAR 216 AÇIK HAVA SINEMASI

Tanrının Yarattıkları - 2 Ağustos

Suç Bende - 4 Ağustos

Belki Evet Belki Hayır - 5 Ağustos

Ela ile Hilmi ve Ali - 9 Ağustos

Fleabag - 11 Ağustos

Serseri Aşıklar - 12 Ağustos

Masum - 16 Ağustos

Bebek Servisi - 18 Ağustos

Sonsuz Sır - 19 Ağustos

Tanrının Unuttuğu Yer - 23 Ağustos

Dali Diyarı - 25 Ağustos

İyi Şanslar Leo Grande - 26 Ağustos

Tori ve Lokita - 30 Ağustos

Kurak Günler - 1 Eylül

Ren Altını - 2 Eylül

Uçsuz Bucaksız - 6 Eylül

Carmen - 8 Eylül

Her Şey Her Yerde Aynı Anda - 9 Eylül

BEYKOZ KUNDURA

Eski ayakkabı fabrikası olan tesis, çeşitli dizi ve film projeleri için set olarak kullanılmak üzere onarılmıştı. Ardından çeşitli kültür sanat aktivitelerine de ev sahipliği yapmaya başlayan Kundura’nın en sevilen yaz etkinlik serisi de Bir Yaz Gecesi Sineması. İşte yer alacak filmler:

Tatlı Hayat – 4 Ağustos 

8 Buçuk – 5 Ağustos  

Kızgın Güneş – 6 Ağustos 

Baba – 18 Ağustos 

Baba II – 19 Ağustos 

Tatlı Hayat – 20 Ağustos 

FİŞEKHANE

Fişekhane 2023 yazında da birbirinden özel filmlerle sinemaseverleri mutlu edecek. İşte Fişekhane Su Kulesi’nde sinema severlerle buluşacak filmler:

Korsaj- 23 Haziran

Resmi Yarışma – 24 Haziran 

Frankenstein – 28 Haziran 

Güneş Sonrası – 30 Haziran

Pi’nin Yaşamı – 1 Temmuz 

Çaykovski’nin Karısı – 5 Temmuz

Saint Omer- 7 Temmuz

Suç Bende – 8 Temmuz

Maskeli Balo- 12 Temmuz 

Tori ve Lokita- 14 Temmuz 

Belki Evet, Belki Hayır – 15 Temmuz 

Masum – 19 Temmuz 

Teftiş – 21 Temmuz 

The Seagull – 22 Temmuz 

Ayrılma Kararı – 26 Temmuz 

Fleabag- 28 Temmuz  

Tanrının Yarattıkları – 29 Temmuz 

FERİYE

İstanbul etkinlik mekanları arasında yüzünü şehrin ikonik simgelerine dönmüş en özel yerlerden biri de Feriye’dir.  Feriye’de izleyebileceğin filmler ise şöyle:

The Doors – 23 Haziran

Leyla’nın Kardeşleri – 7 Temmuz 

Cafe Society – 14 Temmuz 

Carol – 26 Temmuz 

Emily – 4 Ağustos 

Cesaretin Var Mı Aşka? – 9 Ağustos 

Belki Evet, Belki Hayır – 18 Ağustos 

Ayrılma Kararı – 25 Ağustos 

Balina – 1 Eylül 

Dali Diyarı – 8 Eylül 

Güneş Sonrası – 15 Eylül 

Yeni Baştan – 22 Eylül

Resmi Yarışma – 27 Eylül

ENKA SANAT

Enka Vakfı bünyesindeki Enka Sanat, sanatçıyı desteklemek ve sanatı daha fazla sanat severle buluşturmayı amaç edinmiş kurumlarından biri. Enka Sanat ve Başka Sinema işbirliğiyle gerçekleşecek ‘Sinema Günleri’ kapsamında gösterimi gerçekleşecek filmler şöyle:

Karanlık Gece – 4 Ağustos 

Elvis – 7 Ağustos 

Balina – 9 Ağustos 

Dali Diyarı – 11 Ağustos 

Frankenstein- 14 Ağustos 

Maskeli Balo – 16 Ağustos 

Ela İle Hilmi ve Ali – 21 Ağustos 

Carmen – 22 Ağustos 

Suç Bende – 25 Ağustos 

SULTAN PARK

İstanbul’un en merkezi yerinde özenle korunan yeşil alanlarından olan Sultan Park'ta da birçok film yer alacak. Gösterime girecek filmler:

Paris’te Gece Yarısı - 3 Temmuz

Bohemian Rapsody - 17 Temmuz 

Green Book - 31 Temmuz

The Gentleman - 7 Ağustos

Elvis - 14 Ağustos

La La Land - 21 Ağustos

Leon - 4 Eylül

HILLSIDE CITY CLUB ETİLER

Spor ve iyi yaşam kulübü Hillside City Club Etiler, Başka Sinema iş birliğiyle yaz boyunca her salı ve perşembe gecesi, şehrin merkezinde bir açık hava sinemasına dönüşüyor. Yer alacak filmler:

No Hard Feelings - 4 Temmuz

Official Competition - 6 Temmuz

Aftersun - 11 Temmuz 

About My Father - 13 Temmuz

The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry - 18 Temmuz

Dalilan - 20 Temmuz

Aşkın Bununla Ne İlgisi Var? - 25 Temmuz

Maybe I Do - 27 Temmuz

İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ 

1952 yılında kurulmuş olan İstanbul Yelken Kulübü'nde gösterime girecek filmler: 

Güneş Sonrası - 22 Haziran

İlgi Manyağı - 10 Temmuz

Belki Evet Belki Hayır - 31 Temmuz


Açık Hava Sinema etkinlik

İlgili Haberler

Ayvalık’ta sinema günler için geri sayım başladı

Ayvalık’ta sinema günler için geri sayım başladı
Açık havada sinema

Açık havada sinema
Yılın gişe savaşı: Oppenheimer mı, Barbie mi?

Yılın gişe savaşı: Oppenheimer mı, Barbie mi?

En Çok Okunan Haberler