Yedi öğrenciden “Yedili Yansıma” sergisi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 11:57

Güncelleme: 13.06.2024 - 11:57

İzmir’de Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, yedi öğrencinin birlikte hazırladığı resim ve heykel sergisine ev sahipliği yaptı. Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin doğaya ve hayvanlara verilen zararlarla ilgili farkındalık yaratmayı amaçladıkları sergi, 20 Haziran’a kadar görülebilecek.

Resim ve heykellerin yanısıra kostümlerin de yer aldığı sergide öğrenciler, insan-hayvan ilişkisiyle hayvan sevgisini işlediler. Okullarında desen, iki ve üç boyutlu sanat atölyesi, minyatür ve grafik tasarım dersleri alan öğrencilerin ortaya koydukları eserler ve bir araya gelme nedenleri takdirle karşılandı. Sergide 9 heykel, bir büst, iki köstüm, yağlı boya resimler, eskiz çalışmaları, pastel ve sulu boya eserler yer aldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, duyarlı yedi öğrencinin eserlerine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Can dostlarımıza yönelik şiddet ne yazik ki hergeçen gün artarken genç sanatçılarımızın seçtikleri temayı çok anlamlı buldum. Bu alandaki desteğimiz gerek kendi bünyemizde verdiğimiz sanat eğitimleri gerekse diğer sanatçılarımıza sunduğumuz eserlerini sergileme imkanları ile devam edecek” diye konuştu.