‘Yunanistan Sineması Günleri’...
Yunanistan’dan EMEIS Kültür Kolektifi ve Türkiye’den “istos film” ile “istos yayın”ın ortaklığında ikincisi yapılacak Yunanistan Sineması Günleri, dün Pera Müzesi’nde başladı.
26 Kasım Pazar gününe dek sürecek etkinlikte, tüm gösterimler ücretsiz olacak ve 60’lardan 90’lara uzanan bir zaman diliminden seçilmiş toplam 24 film, Türkçe ve İngilizce altyazılı gösterilecek.
Etkinliğin bu yılki konukları ise, Yunan avangardının önemli isimlerinden Eva Stefani ve Yunanistan’ın ünlü fotoğraf sanatçılarından Haris Papadimitrakopoulos olacak.
Theo Angelopoulos’tan Dimos Avdeliodis’e, usta yönetmenlerden ödüllü filmlerin gösterileceği Yunanistan Sineması Günleri’nin ayrıntılarına yunanistansinemasigunleri.com adresi üzerinden ulaşılabilecek.
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