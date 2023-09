Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri kadrosuna katılan yeni oyuncular açıklandı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:56

Güncelleme: 21.09.2023 - 16:56

Amazon'un dijital yayın platformu Prime Video'da yayınlanan The Lord of the Rings: The Rings of Power’ın (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) 2. sezon kadrosuna katılan isimler belli oldu. İngiltere'de halen çekimleri devam edecen ikinci sezona Ciarán Hinds, Rory Kinnear ve Tanya Moodie gibi isimler katıldı.

CIARÁN HINDS KİMDİR?

Kenneth Branagh’ın yönettiği Belfast filmindeki “Pop” performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar ve BAFTA adayı sevilen aktör Ciarán Hinds, hem sahnede hem sinemada parlak bir kariyere sahip. Steven Spielberg’in Munich, Martin Scorsese’nin Silence, ayrıca There Will be Blood, Road to Perdition, Harry Potter and the Deathly Hallows, Tinker Tailor Soldier Spy, In Bruges, The Phantom of the Opera, The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover, Persuasion, First Man, Amazing Grace ve Zack Snyder’s Justice League gibi filmlerde rol alan Hinds, The Eclipse filmindeki rolüyle Tribeca Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca Frozen ve Frozen II animasyon filmlerinde Trol Kral “Grand Pabbie” karakterini seslendirdi.

Televizyon izleyicileri Hinds’ı Game of Thrones (HBO) dizisindeki “Mance Rayder” ve Rome (HBO) dizisindeki “Julius Caesar” rollerinin yanı sıra The English (BBC/Prime Video), Ivanhoe (A&E), Above Suspicion (ITV), Political Animals (ABD) ve Prime Suspect 3 (ITV) dizilerinden tanıyor. Hinds son olarak The Dry (BritBox) adlı komedi-drama dizisi rol aldı.

Hinds’in rol aldığı tiyatro oyunları arasında Uncle Vanya, Translations, The Girl from the North Country, Hamlet, Cat on a Hot Tin Roof, Burnt by the Sun, Closer, The Seafarer ve daha pek çok eser yer alıyor. Peter Brooks ile birlikte The Mahabharata oyunu için dünya turuna çıkan Hinds, Royal Shakespeare Company, Royal Court, Donmar Warehouse ve National Theatre gibi tiyatrolarda başrol oynadı.

RORY KINNEAR KİMDİR?

Ödüllü İngiliz aktör Rory Kinnear özellikle James Bond serisinin Quantum of Solace, Skyfall ve Spectre filmlerindeki “Bill Tanner” rolüyle tanınıyor. Kinnear bir süre önce Cannes Film Festivali’nde prömiyeri yapılan Alex Garland’ın Men filmindeki rolüyle BIFA ödülüne aday gösterildi. Kinnear’ın son zamanlarda rol aldığı filmler arasında Bank of Dave, Mike Leigh’in yönettiği Peterloo, Broken (BIFA’da En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı) ile Oscar ve BAFTA adayı The Imitation Game sayılabilir. Kinnear ayrıca Inside No. 9 (BBC), Penny Dreadful (Sky Atlantic), Southcliffe (Channel 4, BAFTA’da En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu adayı oldu) Charlie Brooker imzalı Black Mirror (Channel 4) ve başrolü oynadığı Lucan (ITV) gibi TV dizilerinde rol aldı. Son olarak Taika Waititi’nin Our Flag Means Death (HBO Max) adlı dizisinde oynadı.

Kinnear’ın tiyatro oyunculuğuyla da büyük beğeni topluyor. Kinnear, Measure for Measure (Almeida Theatre) ve Hamlet’teki (National Theatre) performanslarıyla 2010 yılında Evening Standard Tiyatro Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, 2013’te Othello’daki (National Theatre) “Iago” performansıyla hem aynı ödülü hem En İyi Erkek Oyuncu dalında Olivier Ödülünü aldı. 2008 yılında The Man of Mode oyunundaki “Sir Fopling Flutter” rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Kinnear, daha önce de Hamlet ve Burnt by the Sun oyunlarındaki performanslarıyla da aynı ödüle aday gösterildi. Bir süre önce Donmar Warehouse sahnesinde Force Majeure oyununda rol alan Kinnear, 2013 yılında kaleme aldığı The Herd adlı ilk tiyatro oyunuyla da bir ödül kazandı. Bir English National Opera prodüksiyonu olan The Winter’s Tale ile 2017 yılında ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu.

TANYA MOODIE KİMDİR?

Tanınmış İngiliz aktris Tanya Moodie, Motherland (BBC) adlı komedi dizisindeki “Meg” rolüyle Royal Television Society tarafından Çıkış Yapan Sanatçı ödülüne layık bulundu. Neil Gaiman’ın Neverwhere (BBC) eserinden uyarlanan mini TV dizisinde “Hunter” karakterini canlandıran Moodie, Tin Star (Sky Atlantic), A Discovery of Witches (Sky One), The Man Who Fell to Earth ( Showtime) ve Sherlock (BBC) dahil pek çok dizide rol aldı.

Moodie’nin yakın tarihli film rolleri arasında J.J. Abrams’ın Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker’da “General Parnadee” karakteri ile Sam Mendes’in Empire of Light filmindeki “Delia” karakteri yer alıyor.

Moodie’nin tiyatro kariyerinde Intimate Apparel ve The House That Will Not Stand oyunlarındaki rolleriyle bağlantılı Tiyatroda Üstün Başarı dalında iki Olivier ödülü adaylığı bulunuyor. Royal Shakespeare Company için Simon Godwin prodüksiyonu Hamlet’te “Gertrude”u oynayan Moodie, August Wilson’ın yönettiği Fences adlı West End prodüksiyonunda Lenny Henry’nin karşısındaki “Rose” performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında WhatsOnStage Ödülüne aday gösterildi. Trouble in Mind oyunundaki rolüyle Birleşik Krallık Tiyatro Ödüllerinde En İyi Performans dalında, London Evening Standard Tiyatro Ödülleri ve Birleşik Krallık Tiyatro Ödüllerinde ayrıca En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Eğitimini Londra’daki Royal Academy of Dramatic Arts’ta tamamlayan Moodie, daha sonra aynı okulda yardımcı öğretmen ve konsey üyesi olarak görev yaptı.