Zack Snyder'ın bilim kurgu filmi 'Rebel Moon'un fragmanı yayımlandı: İzleyicileri bekleyen epik hikaye...

300, Çelik Adam ve Ölüler Ordusu gibi önemli yapımlara imza atan yönetmen Zack Snyder'ın merakla beklenen bilim kurgu filmi "Rebel Moon" için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Netflix, Rebel Moon - Part One: A Child of Fire adlı filmin yeni fragmanını yayımladı.

Film, galaksinin uzak bir ucundaki bir aya inen gizemli yabancı Kora'nın (Sofia Boutella) hikayesini anlatıyor. Kora, köylüler arasına karışarak huzurlu bir hayata başlasa da, acımasız Hükümdar Balisarius (Fra Fee) ve onun yardımcısı Amiral Noble (Ed Skrein) tarafından fark edilir. Köylülerin ürünlerini Ana Dünya'ya karşı duran isyankar topluluk Bloodaxes'e (Cleopatra Coleman ve Ray Fisher) sattığını öğrenen Kora, köylülerin hayatta kalma umudu olur.

Filmin kadrosunda Sofia Boutella, Fra Fee, Ed Skrein, Cleopatra Coleman, Ray Fisher, Michiel Huisman, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair, E. Duffy ve Anthony Hopkins gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Anthony Hopkins, eski zırhlı koruyucu Jimmy karakterini seslendiriyor.

"Rebel Moon - Part One: A Child of Fire" 22 Aralık 2023'te Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, serinin ikinci filmi "The Scargiver" 19 Nisan 2024 tarihinde yayımlanacak. Snyder'ın yönettiği Rebel Moon, bilim kurgu tutkunları için yeni ve epik bir deneyim vadediyor.