Zeki Faik İzer’in ‘Paris, İstanbul, Nice’ sergisi açıldı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 04:33

İzer’in, suluboya, guaj, yağlıboya çalışmaları ve kolajlarından oluşan sergisinde, kadın portreleri ve Zühtü Müridoğlu’nu heykel yontarken yaptığı resim özellikle dikkat çekiyor.

Sergiye ilişkin yapılan açıklamada, İzer’in, Picasso, Cézanne, Matisse, Ingres, Poussin, Velázquez, Rembrandt gibi sanatçılardan esinlense de, hiçbir zaman tümüyle çekimlerine kapılmadığı, Doğu, Batı, çağdaş, klasik ayırt etmeksizin çizerek, boyayarak, inceleyerek tüm yaşamına yayılan bir çalışkanlıkla öğrenmeye çalıştığı vurgulandı.

İZER KİMDİR?

1905’te dünyaya gelen Zeki Faik İzer, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Akademisi) eğitim gördü. Hikmet Onat ile İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. Paris’te André Lhote Atölyesi’nde “teknik ve estetik bağlamda” dersler aldı. Achille-Émile Othon Friesz’in atölyesinde gelişimini sürdürdü. 1933’te kendisi gibi yurtdışında eğitim gören genç sanatçı arkadaşlarından Elif Naci, Nurullah Berk ve Zühtü Müridoğlu gibi isimlerle birlikte sanatlarını toplumla paylaşmak amacıyla “D Grubu”nu kurdu. Yaşamı boyunca sayısız sergi açan, yurtta ve uluslararası ödüller alan İzer, 1988’de yaşamını yitirdi.





